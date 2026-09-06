Sorteo 3406 del Quini 6: hubo 16 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $31 millones

El sorteo número 3406 del Quini 6 de este domingo 6 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 12.078 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.948 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 20 - 16 - 38 - 22 - 21. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.311 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 23 - 34 - 12 - 28 - 26 - 16. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 6 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 7.032 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 37 - 03 - 32 - 00 - 41 - 22. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 503 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 04 - 03 - 13 - 42 - 23 - 00. Hubo 16 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $31 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 12.860 millones de pesos.