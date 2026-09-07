El Punto Verde cambia de plaza: cuáles son los residuos que se pueden llevar y dónde estará

Este viernes estará hasta las 13 en el barrio Villa Primera.

Este viernes, de 10 a 13, el dispositivo Punto Verde tendrá lugar en la Plaza Revolución de Mayo, ubicada en Libertad entre Marconi y Uruguay. El espacio funcionará para que los vecinos puedan acercar sus residuos reciclables que necesitan un tratamiento diferente para ser revalorizados dentro de la cadena productiva.

Durante la jornada, el dispositivo recibirá residuos eléctricos o electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables, ademas de lentes de sol, recetados y armazones en desuso. De esta forma, se busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y promocionar prácticas sustentables en la comunidad.

En el mismo se desarrollará una nueva entrega del Programa Adopta un Árbol. Quienes ya hayan completado el formulario de inscripción podrán retirar su ejemplar para vereda, mientras que quienes todavía no se anotaron pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://bit.ly/inscripcionadoptaunarbol

En caso de lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha.

El impacto ambiental de los vecinos

El dispositivo, que funciona desde 2024 por iniciativa del municipio y del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), busca responder a la necesidad ecológica de la ciudad y de los vecinos, dándole un nuevo uso a los residuos que requieren tratamientos especiales y ayudando a descentralizar la gestión ambiental y facilitar el reciclaje.

El Punto Verde Móvil se consolidó como una de las principales herramientas para promover la separación de residuos y fomentar hábitos más sustentables, con una creciente participación de vecinos en distintos barrios de la ciudad.

También se recibirán residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental. Cabe destacar que el Punto Verde no recepciona ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz ni pilas de mercurio.