El Punto Verde llega a la plaza España: qué residuos se pueden llevar

El dispositivo funcionará este viernes de 10 a 13 en el tradicional espacio de La Perla.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informó que este viernes, de 10 a 13, el dispositivo Punto Verde se trasladará a la plaza España, ubicada en la avenida Libertad y La Rioja. Además de acercar residuos reciclables, quienes se hayan inscripto en el programa “Adoptá un árbol” podrán retirar sus ejemplares de vereda.

Este dispositivo móvil recepciona residuos eléctricos o electrónicos (Raee´s), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el fin de alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde, y a cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Por cooperar, recibís un plantín producido por el vivero municipal.

Se recuerda que en el Punto Verde no se reciben ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso se lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo de los puntos verdes, se puede consultar en este enlace.

En cinco meses, este sistema recorrió 13 espacios públicos y recibió 14.290 kilos de materiales reciclables sólidos. De esta manera, los residuos no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo a extender su vida útil y reducir la generación de microbasurales. A la vez, se recibieron 381 litros de aceite vegetal usado y 344 unidades entre anteojos y armazones.

En caso de mal tiempo, la jornada queda suspendida hasta la siguiente, que se puede chequear a través de la web municipal.

Adoptá un árbol

En paralelo al Punto Verde, se desarrollará el programa “Adoptá un árbol”, mediante el que los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse en este link y contribuir en la promoción del paisaje forestal de la ciudad.