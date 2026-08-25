El Punto Verde llega a una de las plazas de la costa: se pueden llevar desechos electrónicos, residuos de la bolsa verde y más

A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el Municipio informó que este jueves, de 10 a 13, el dispositivo Punto Verde Móvil estará en la plaza Colón, en la intersección de Tucumán y la avenida Colón.

Allí se podrán alcanzar residuos eléctricos o electrónicos (Raee´s), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, además de residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y metales, que habitualmente se descartan en la bolsa verde.

En tanto, quienes se hayan inscripto en el programa Adoptá un Árbol, podrán retirar sus ejemplares de vereda, mientras que quienes participen recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Se reciben pilas comunes y/o recargables.

Este dispositivo busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad. Se recuerda que el Punto Verde no recepciona: ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso se lluvia, la jornada se suspenderá hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo, ingresar en este enlace.

El Punto Verde funcionará este jueves en la plaza Colón.

Adoptá un árbol

En el marco del Punto Verde, también se desarrollará el programa Adoptá un árbol, mediante el cual los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse en este link y contribuir en la promoción del paisaje forestal de Mar del Plata.