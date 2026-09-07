Las universidades pidieron que el presupuesto para 2027 sea de $11 billones

Las universidades públicas nacionales definieron este viernes el presupuesto que necesitarán para funcionar durante 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó una solicitud de 11 billones de pesos, que ahora será enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

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La decisión se tomó durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en San Carlos de Bariloche. El encuentro reunió a las autoridades de las universidades nacionales, entre ellas la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata(UNMdP), también presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN. Donde se juntaron para definir las necesidades económicas del sistema de cara al próximo año.

Además, el CIN anunció que realizará una reunión pública para presentar el proyecto. Para esa instancia serán invitados diputados y senadores nacionales, quienes tendrán a su cargo el debate y la aprobación del Presupuesto Nacional.

La propuesta busca dar previsibilidad a las universidades nacionales para 2027, en medio de los reclamos del sector por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El plenario contó con la participación del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien durante la apertura destacó el papel de las universidades públicas y su importancia para el desarrollo federal del país. También estuvo presente el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés. Además el vicepresidente del CIN y rector anfitrión, Anselmo Torres, destacó la importancia de mantener estos espacios de encuentro entre las autoridades de las distintas universidades del país.

La reunión se realizó luego del II Congreso Nacional de Innovación Universitaria, desarrollado durante las dos jornadas anteriores, con la participación de docentes, investigadores e investigadoras de universidades de todo el país.

Ley de Financiamiento Universitario: cómo continúa el panorama

Otro de los principales temas del encuentro fue la situación de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la jornada se presentó un informe sobre el estado judicial de la normativa, con la participación del abogado de la causa, Pablo Manili.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que continuarán las acciones para lograr la implementación de la ley y la ejecución de la medida cautelar. “Todo lo que fuimos hilvanando estos años, como CIN y como sistema, fue lo que nos permitió llegar hasta acá y eso amerita un reconocimiento”, sostuvo.

Del encuentro también participaron representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes llevaron los reclamos de docentes, nodocentes y estudiantes ante la falta de implementación de la legislación.

Durante el plenario se presentaron los informes del primer semestre de las distintas comisiones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional.