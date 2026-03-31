Trabajadores nodocentes realizan un paro en reclamo por el financiamiento universitario

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) comenzó un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida se enmarca en las acciones resueltas por la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (FATUN), que se llevan adelante en todo el país.

Además, se estableció la continuidad de las jornadas de lucha para el 8, 17 y 23 de abril, a lo que se suma el paro definido en asamblea por los trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata para la semana del 27 de abril al 2 de mayo.

En esa misma semana se llevará a cabo una movilización para visibilizar el conflicto, con intervenciones en las distintas unidades académicas y conversaciones con los alumnos durante las cursadas en las que se dicten clases.

Por último, se planteó la necesidad de exigir a las autoridades de la Universidad el otorgamiento de un 50% de descuento en el menú del comedor para todo el colectivo nodocente, como política de bienestar social, y repudiar el fondo de fotocopias para exámenes en la Facultad de Medicina, por constituir un arancelamiento.