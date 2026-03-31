La Justicia Federal ratificó que el gobierno debe aplicar la ley de financiamiento universitario

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a ponerle un límite al gobierno nacional de Javier Milei en la disputa por el financiamiento universitario y ratificó que debe cumplir con la ley sancionada por el Congreso.

El tribunal rechazó un recurso presentado por el Ejecutivo en el marco de la causa judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se discute la aplicación de la norma y dejó firme la medida cautelar que lo obliga a garantizar la actualización de partidas presupuestarias y salarios docentes.

El fallo no resuelve todavía la cuestión de fondo, pero consolida el criterio que ya había fijado la Justicia en instancias anteriores: la ley de financiamiento universitario sigue vigente y debe ser ejecutada.

La causa la impulsa el CIN, órgano que reúne a los rectores de las universidades nacionales.

La controversia se originó luego de que el Gobierno intentara frenar la aplicación de la norma mediante un decreto, lo que derivó en una serie de presentaciones judiciales impulsadas por universidades y sectores docentes. En ese contexto, un juzgado federal ya había ordenado cumplir con artículos clave de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento del sistema.

La normativa establece la obligación de actualizar los recursos destinados a las universidades nacionales, incluyendo salarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de sostener el sistema público en un contexto de alta inflación.

Tras el nuevo revés judicial, el conflicto sigue abierto: el gobierno mantiene su postura y ya había intentado apelar la medida, mientras que desde el ámbito universitario insisten en que el cumplimiento de la ley es clave para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.