Un marplatense, la única esperanza argentina en el US Open

El marplatense Horacio Zeballos, el mejor representante argentino en dobles, ubicado en el puesto undécimo del ranking mundial de esa categoría y ganador este año del Grand Slam de Roland Garros junto a su compañero, el español Marcel Granollers, dio otro paso y este miércoles intentará meterse en las semifinales del US Open, donde ya no quedan otros argentinos en competencia.

La dupla Zeballos-Granollers viene de eliminar con bastante sacrificio al polaco Jan Zielinski y el checo Adam Pavlasek en tres sets, por 6-7 (1-7), 6-3 y 7-6 (10-3), luego de casi dos horas y veinte minutos de partido correspondiente a los octavos de final del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Ahora, buscarán las semifinales sobre el cemento de Nueva York ante la dupla conformada por el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase, quienes dejaron en el camino este martes a una de las duplas argentinas, conformada por Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, al derrotarlos en dos sets, por 6-3 y 6-4.

