Un marplatense, la única esperanza argentina en el US Open
Horacio Zeballos es el único representante de nuestro país que sigue en carrera en el último Grand Slam de la temporada. Con Marcel Granollers, ya están en cuartos de final del dobles.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El marplatense Horacio Zeballos, el mejor representante argentino en dobles, ubicado en el puesto undécimo del ranking mundial de esa categoría y ganador este año del Grand Slam de Roland Garros junto a su compañero, el español Marcel Granollers, dio otro paso y este miércoles intentará meterse en las semifinales del US Open, donde ya no quedan otros argentinos en competencia.
La dupla Zeballos-Granollers viene de eliminar con bastante sacrificio al polaco Jan Zielinski y el checo Adam Pavlasek en tres sets, por 6-7 (1-7), 6-3 y 7-6 (10-3), luego de casi dos horas y veinte minutos de partido correspondiente a los octavos de final del cuarto y último Grand Slam de la temporada.
Ahora, buscarán las semifinales sobre el cemento de Nueva York ante la dupla conformada por el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase, quienes dejaron en el camino este martes a una de las duplas argentinas, conformada por Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, al derrotarlos en dos sets, por 6-3 y 6-4.
