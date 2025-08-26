US Open 2025: El jugador que denunció el olor a marihuana en el torneo

Un jugador sorprendió tras su triunfo en la primera ronda del último Grand Slam del año, cuestionando el ambiente dentro del complejo de Nueva York.

Casper Ruud comenzó con fuerza su participación en el US Open 2025, imponiéndose a Sebastian Ofner por 6-1, 6-2 y 7-6 en el Louis Armstrong Stadium. El noruego, finalista en el torneo en 2022 frente a Carlos Alcaraz, mostró un nivel sólido y constante, reafirmando su capacidad para pelear por un primer título de Grand Slam.

Sin embargo, tras su victoria, Ruud generó sorpresa con declaraciones poco habituales. El tenista expresó su molestia por la legalización del consumo de marihuana en Nueva York y cómo esta situación afecta a los jugadores dentro del complejo del US Open. En diálogo con Danmarks Radio, afirmó: “El mayor defecto de Nueva York? El olor a cannabis. Está por todas partes, incluso aquí, donde se juega el torneo. Pero tenemos que aceptarlo”.

El noruego detalló que inhalar el olor mientras compite resulta incómodo y puede afectar el rendimiento: “Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís”. A pesar de esto, reconoció que poco se puede hacer mientras la ley no cambie: “No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”.

Aunque el consumo recreativo de marihuana es legal en Nueva York desde 2021, la organización del US Open prohíbe fumar dentro del complejo. No obstante, el aroma sigue siendo recurrente, algo que Ruud considera un factor distractor durante partidos físicamente exigentes, lo que podría influir en su desempeño si no logra concentrarse plenamente.

Más allá de esta situación, Ruud mantiene la atención en su juego y en recuperar la gloria de sus mejores años. Finalista en Roland Garros y en el US Open 2022, además de repetir final en París en 2023, el noruego continúa buscando ese primer major que lo consolide entre los grandes del tenis mundial.

A sus 25 años, el objetivo de Ruud es claro: concentrarse en cada partido y superar a rivales de la talla de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Tras la primera ronda, afirmó: “Tengo que concentrarme en mi juego y dar lo mejor en cada partido. El ambiente es parte de Nueva York, pero mi meta es avanzar y volver a una final de Grand Slam”.