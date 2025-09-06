Historia marplatense: Horacio Zeballos campeón del US Open

Horacio Zeballos lo consiguió nuevamente junto con Marcel Granollers. El marplatense se consagró campeón del US Open tras vencer en tres sets 3-6, 7-6, 7-5 a Joe Salisbury y Nick Skupski tras más de horas dos horas de juego.

Zeballos y Granollers levantaron un partido que lo tuvieron cuesta arriba en el segundo set y llegaron a tener break point en contra en los games decisivos. El primer set lo perdieron 6-3 y en el segundo set estuvieron 4-3 abajo con la chance de perder su saque pero consiguieron sacar adelante esta complicada situación y forzaron el tie-break para ganarlo 7-4.

En el set decisivo, el argentino tuvo unos destellos que sacaron la diferencia clave para que la experimentada dupla se quede con el triunfo por 7-5 en el tercer.

De esta manera Zeballos y Granollers se quedaron con su segundo Grand Slam en su carrera y el segundo en el año luego de haberse consagrado en el Roland Garros.

Este resultado y la historica temporada 2025 los sitúa en la puja por terminar el año como la mejor pareja del mundo. Una vez se han proclamado campeones del US Open 2025, ascienden al segundo puesto en la Race ATP, a tan solo 830 puntos de los líderes, Cash y Glasspool. En el ranking ATP, el argentino es el número 5 del mundo y el español, el 6.