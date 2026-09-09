Crece el robo de flexibles de gas: hay más de 500 familias afectadas

La empresa distribuidora de gas en Mar del Plata, Camuzzi, informó un aumento de robos de flexibles en Mar del Plata, que en el último mes tuvo a más de 60 familias damnificadas. Se trata de una práctica delictiva que constituye un delito penal por el perjuicio material que genera y por la situación de riesgo inmediato para vecinos y familias.

Con 530 casos registrados en lo que va del año, la distribuidora continúa impulsando las denuncias correspondientes ante la Justicia y trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad para identificar a los responsables.

El flexible es el conducto que conecta el servicio domiciliario con el regulador

En este marco, en la ciudad de Bahía Blanca se confirmó la segunda condena efectiva de este año por este tipo de delitos, un antecedente relevante para la provincia que pone de manifiesto que estas conductas no sólo generan graves riesgos para la comunidad, sino que también tienen consecuencias penales concretas para quienes las llevan adelante.

También en Mar del Plata, Camuzzi promueve y apoya a los damnificados en las acciones legales correspondientes ante cada caso detectado y desalienta enfáticamente este tipo de conductas delictivas, que ponen en riesgo vidas humanas y derivan en sanciones penales efectivas para sus responsables.

Los números de emergencia de Camuzzi.

El flexible es el conducto que conecta el servicio domiciliario con el regulador, todo en media presión, (1.5 kg/cm2), que abastece al medidor y este a su vez a la instalación interna del domicilio. Su sustracción provoca una liberación incontrolada de gas natural que puede derivar en incendios, explosiones o intoxicaciones, además de la interrupción automática e inmediata del suministro.

Quienes realizan estas maniobras intervienen las instalaciones sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad, exponiéndose ellos mismos y poniendo en peligro a quienes viven en las viviendas afectadas y en las propiedades vecinas.

Por último, la distribuidora recuerda que cualquier intervención sobre las instalaciones de gas debe ser realizada exclusivamente por personal matriculado y solicita a los usuarios que, ante la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada a la red de gas, se comuniquen de inmediato con las líneas de emergencias de Camuzzi al 0800-666-0810 o 0810-666-0810.