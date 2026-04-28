Cortes de gas y GNC: cómo es la situación en Mar del Plata

Mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires las distribuidoras Metrogas y Naturgy restringieron desde esta mañana el suministro de GNC en estaciones de servicio para priorizar el consumo residencial ante la primera ola de frío del año, en Mar del Plata la situación es, por ahora, diferente.

Según confirmaron fuentes consultadas por 0223, Camuzzi Gas Pampeana, la empresa distribuidora de gas en Mar del Plata y la zona, no recibió ninguna notificación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para interrumpir el suministro. Sin embargo, las mismas fuentes no descartaron que esa situación pueda cambiar en los próximos días, en función de cómo evolucione la demanda a nivel nacional.

El contexto es delicado. Este martes la sensación térmica en la ciudad fue de 1,7°C, la más baja registrada en lo que va del año, lo que disparó el consumo residencial de gas. A nivel nacional, la demanda prioritaria, que incluye hogares, hospitales y clubes, ya se acercaba a los 50 millones de metros cúbicos diarios al inicio de la semana, según datos del Enargas.

El día que Mar del Plata se quedó sin gas

La posibilidad de un corte no es un escenario menor para los marplatenses. El 2 de julio del año pasado, la ciudad sufrió un corte masivo de gas que dejó sin servicio a miles de usuarios durante horas y obligó a realizar una reconexión domicilio por domicilio, un proceso lento, complejo y que requirió la intervención de técnicos en cada hogar afectado.