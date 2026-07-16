"Dame el documento y el carnet de jubilado": así fue la cruel estafa en la que le robaron casi un millón a un jubilado

Después de ser detenido y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, dieron a conocer una filmación que muestra el momento en que un delincuente se hizo pasar por personal de Camuzzi, ingresó a la vivienda de un jubilado de 78 años y le robó casi un millón de pesos.

El hecho se registró el miércoles 8 al mediodía en el barrio Cerrito y San Salvador, cuando la víctima ingresaba a su casa y fue sorprendida por un sujeto que se presentó como un trabajador de la compañía de gas, según había relato su hermano a 0223.

Al verlo vestido con un uniforme de la empresa y mediante engaños, fue convencido para permitirle ingresar y una vez allí, el ladrón lo intimidó con una picana eléctrica y lo llevó hasta el fondo del inmueble, donde reside.

Dentro de su propiedad, el agresor sustrajo una suma cercana a los $900.000 que correspondían a su jubilación y aguinaldo. "Cobra la mínima, imaginate cómo está", señaló su pariente, que consideró que le hicieron "el cuento del tío".

De acuerdo al video que tuvo acceso este medio, el estafador se presentó como trabajador de Camuzzi, le consultó por la cabina de gas asegurándole que mantenía una deuda y le exigió "documento y carnet de jubilado", antes de acceder a la vivienda.

"Paga todo mi hija", intentó aclararle el jubilado, que se sorprendió por el pedido del "carnet", que no existe, pero de todos modos lo hizo pasar al malviviente.

A partir de los datos recabados por personal de la Comisaría Tercera, la fiscal Constanza Mandagarán solicitó una orden de allanamiento y detención de un hombre de 62 años, señalado como el autor del asalto.

Los efectivos concretaron su aprehensión en un operativo realizado este jueves y el agresor fue remitido al complejo penitenciario, donde permanecerá hasta que preste declaración. Mientras tanto, recaban más datos que permitirían vincularlo con otro hecho similar ocurrido días antes.