"Lo estudiaron": se hicieron pasar por trabajadores de Camuzzi y le robaron casi un millón de pesos a un jubilado

El hecho ocurrió a las 13 del miércoles en el barrio Cerrito y San Salvador.

Un jubilado de 78 años fue víctima de un delincuente que se hizo pasar por personal de Camuzzi, le informó que adeudaba facturas de la empresa y bajo amenazas, lo obligó a entrar a su vivienda, donde le robó casi un millón de pesos.

El hecho ocurrió el miércoles a las 13 en una casa del barrio Cerrito y San Salvador, cuando el hombre había salido a cerrar la reja y fue sorprendido por un sujeto "de mediana edad, alto y canoso" que se presentó como un trabajador de la compañía de gas, según relató el hermano de la víctima a 0223.

Al verlo vestido con un uniforme de Camuzzi, fue convencido para permitirle ingresar y una vez allí, el ladrón lo intimidó con una picana eléctrica y lo llevó hasta el fondo del inmueble, donde reside.

El sujeto utilizó prendas azules con la palabra "Camuzzi" bordada.

Dentro de su propiedad, el agresor sustrajo una suma cercana a los $900.000 que correspondían a su jubilación y aguinaldo. "Cobra la mínima, imaginate cómo está", señaló su pariente, que consideró que le hicieorn "el cuento del tío".

Con el efectivo y el objetivo cumplido, el farsante escapó en un vehículo conducido por un cómplice, que actuó de campana, de acuerdo al testimonio al que accedió este medio.

En última instancia, advirtió que "todos los días pasan chorros" por la zona y remarcó que "le hicieron una vigilancia, lo estudiaron y saben que es un anciano que camina lento".