“No alcanza ni para la canasta alimentaria”: el reclamo de los jubilados frente a Pami

Como cada miércoles, la multisectorial de los jubilados se reunió en las puertas de Pami para manifestar su preocupación por los recortes al acceso a la salud y la falta de acompañamiento estatal.

Sobre la situación de los adultos mayores, Héctor Maciel, referente del sector, declaró en diálogo con 0223: "Estamos muy mal, pésimo, cada vez peor, porque nuestros haberes están congelados. La mayoría cobra la jubilación mínima, unos $500.000 o $600.000. Imaginate que con eso no alcanza ni para la canasta alimentaria; no hablemos de medicamentos o de unas vacaciones".

Desde su análisis, "​esto es producto de un ajuste que se viene aplicando hace casi tres años con el plan económico del FMI, que es el que impone los lineamientos. Aplican ajuste sobre ajuste con la misma receta de siempre, lo que nos lleva a esta situación agobiante".

La multisectorial de jubilados volvió a manifestarse frente a Pami y cuestionó los recortes en salud

​La salud es un tema fundamental para los adultos mayores por la necesidad de cubrir las consultas y médicamentos necesarios. "El Pami es nuestra obra social principal y la están vaciando a propósito, no es un efecto no deseado ni algo que les sale mal", manifestó.

Esta situación refleja similitudes con otras décadas de la Argentina donde las políticas impulsadas por el Gobierno tenían la misma metodología: "Mañana van a decir que no funciona porque anda mal, como hacían en la década del 90, y van a querer privatizarlo, desguazarlo o hasta cerrarlo. Lo pueden llegar a cerrar diciendo que hay que ir por otro lado, que cada uno por mérito propio tiene que buscar su salud y el que no pueda, que se embrome".

Por este motivo la bronca crece en el sector de jubilados. Además, la violencia suele escalar en ciertos puntos del país como Capital Federal donde "todos los miércoles hay gases y palos por ir a manifestarse pacíficamente. Acá en la provincia no nos pasa eso, pero no se puede seguir así".

"Tiene que haber un cambio urgente de política y de rumbo", declaró Maciel.

"Tiene que haber un cambio urgente de política y de rumbo, terminar con los planes de ajuste del FMI y todo eso, porque a nosotros se nos va la vida; estamos en un momento muy crítico", continuó.

En este sentido, aseguró que hay una continuidad y mucha similitud, porque en esa década sufríamos un gobierno ajustador que privatizaba todo, el gobierno de Menem, y que se subordinaba a Estados Unidos. Es parecido a lo que pasa ahora, aunque creo que lo de hoy es una versión 2.0, es peor".

Esta situación refleja similitudes con otras décadas de la Argentina

Por este motivo "retomamos la lucha de los 90, la de Norma Pla y la de todos los jubilados que luchaban en esa época, al igual que los desocupados. Lo de hoy es la continuidad de todo eso. Confío mucho en la fuerza del pueblo argentino, en que no nos olvidamos de nuestra historia y en que vamos a poder dar vuelta este mal momento que estamos viviendo", concluyó.