“Le sacaban plata cada tres días”: jubilados denuncian oscuras maniobras de reconocida financiera

Los préstamos entre jubilados crecen cada vez más y las moras ascienden a cifras enormes. Foto de archivo 0223.

Una preocupante situación ocurrida en Tandil destapó una operatoria que se extiende a otras ciudades como Mar del Plata y preocupa a muchas entidades. El hecho volvió a poner sobre la mesa un problema que puede resultar especialmente delicado para los jubilados: qué ocurre cuando una deuda con una financiera termina impactando directamente sobre el dinero que reciben todos los meses para vivir.

Todo comenzó con una investigación que terminó con un mensaje de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la localidad vecina que advirtió esta semana sobre varios casos vinculados a personas que mantenían deudas con Efectivo Sí y a quienes se les comenzaron a aplicar débitos automáticos sobre las cuentas donde cobran sus haberes. En algunas situaciones, los descuentos llegaron a comprometer la totalidad de los ingresos mensuales.

Jubilados, préstamos y deudas: las denuncias que exponen una problemática que no es nueva

Según explicó el organismo, la situación comenzó a evidenciarse luego del cierre de la sucursal de Efectivo Sí. Muchos jubilados y pensionados estaban acostumbrados a pagar sus cuotas personalmente y, al desaparecer ese lugar de atención, tuvieron dificultades para saber cómo continuar con sus obligaciones.

Con el tiempo, las deudas fueron transferidas a otra entidad que comenzó a realizar débitos directamente sobre las cuentas bancarias. La OMIC señaló que entre los afectados había personas que ya tenían deudas y otras que dejaron de pagar después del cierre por las dificultades para acceder a información o a canales alternativos.

Deudas, cuotas y débitos automáticos: la situación que preocupa a jubilados de Mar del Plata

En Mar del Plata también hubo jubilados que denunciaron débitos

La situación no resulta completamente ajena a Mar del Plata. En los últimos meses se registró una serie de casos denunciados por jubilados y sus familiares que aseguraban haber detectado descuentos que no reconocían en las cuentas donde cobran sus haberes.

Uno de esos casos involucró a la Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Ltda. Fenanjor, señalada por denunciantes como responsable de débitos que aparecían en sus cuentas. La publicación surgió a partir de un reclamo que llegó a la redacción y posteriormente se sumaron otros casos similares.

El drama de los jubilados atrapados en deudas: denuncias y descuentos que preocupan

Días después, una nueva denuncia llegó a 0223. Claudia contó que a su padre, un jubilado que además trabaja como taxista para poder llegar a fin de mes, le habían debitado dinero durante meses sin que se diera cuenta. Según relató, los descuentos rondaban los 11 mil pesos cada tres o cuatro días y la familia calculaba que el monto total ya superaba el millón de pesos. “Como no usa tecnología no se dio cuenta”, explicó la mujer, quien también cuestionó las dificultades para recuperar el dinero.

El hecho destapado en Tandil también apunta a otras sucursales de la firma que realizaron la misma operatoria, afectando a miles de jubilados en todo el país.

Cuando una cuota puede convertirse en una deuda difícil de sostener

Los casos de débitos automáticos se suman a otra problemática que también alcanzó a la ciudad: los préstamos informales y las condiciones de pago que pueden terminar convirtiéndose en una verdadera trampa para quienes necesitan dinero con urgencia.

Jubilados en alerta: las denuncias que vuelven a poner bajo la lupa a las financieras

En mayo, por ejemplo, la Justicia investigó en Mar del Plata un caso de presunta usura y extorsión en el que una mujer había recibido préstamos por unos 6 millones de pesos y, según la acusación, terminó entregando más de 41 millones en transferencias, además de un vehículo y el compromiso sobre la escritura de una vivienda.

El riesgo de no revisar los movimientos de la cuenta

Uno de los puntos que más preocupa en este tipo de situaciones es que los adultos mayores pueden no advertir inmediatamente los descuentos, especialmente cuando realizan sus trámites de manera presencial o no utilizan con frecuencia el home banking.

En el caso de Tandil, la OMIC recomendó revisar periódicamente los movimientos de las cuentas y, ante la aparición de débitos de este tipo, solicitar el cese del descuento ante el banco y buscar asesoramiento para regularizar la deuda.