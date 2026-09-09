Cambia el viento en la noche y modifica el clima del jueves: emiten un alerta previo al fin de semana

El clima que se presentó soleado para los marplatenses, resignando abrigos pero sin guardarlos, dará un giro en la misma dirección que el viento. Proveniente del sur, impactará en la mañana del jueves y bajará de manera abrupta la temperatura.

La jornada del 10 de septiembre tendrá una máxima de 14 grados pasando el mediodía. Lejos de los 20 que tocó el termómetro durante el miércoles, un clima potenciado por el viento del noroeste. Sin embargo, la propia de noche de hoy advertirá el viraje de la brisa.

Si bien las ráfagas disminuirán su velocidad, el aire fresco del sur promete instalarse definitivamente en la mañana del jueves. No durará mucho porque seguirá cambiando el viento, pero el clima continuará frío y con posibles lluvias desde la mañana hasta el mediodía.

Alerta para el sudeste bonaerense este viernes.

Con la llegada del frente costero de la mano del viento del este, la noche del jueves rondará los 9°. Para el viernes levantarán la velocidad las ráfagas de viento, llegando a los 50 kilómetros por hora, y el Servicio Meteorólogico Nacional (SMN) emitió al respecto un alerta amarillo.

De cara al fin de semana, el sábado persistiría la lluvia. La máxima no llegará a los dos dígitos: será de 8°. El domingo, con nubes y claros, la temperatura alcanzará los 11 grados con el regreso del viento del noroeste.