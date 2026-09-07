Desde este martes empieza a repuntar la temperatura en Mar del Plata: cuál será el mejor día

Anunciaron una máxima de 14° y una mínima de 4° para este martes.

Después de jornadas heladas y la advertencia por frío extremo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un repunte en el termómetro a partir de este martes.

En principio, para la noche del lunes anunciaron que la temperatura descenderá hasta los 6°, viento a suave (7-12 km/h) desde el sector norte y cielo algo cubierto.

Clima primaveral durante tres días en Mar del Plata, hasta el regreso del frío.

En cuanto al martes, la máxima subirá a 14° y la mínima a 4°, lo que marcará el inicio de tres días con tiempo agradable en la ciudad.

A pesar de que la mañana comenzará fresca y levemente nublada, el cielo despejará tras el mediodía y habrá tarde de sol y noche de luna.

Por el lado del viento, están previstas ráfagas de hasta 50 km/h desde el norte y el noroeste a la mañana y la tarde, respectivamente. No obstante, en el desenlace del martes se normalizará.

Si bien el termómetro irá en subida, llegando a 16° el miércoles y a 20° el jueves, la alegría durará poco y el viernes y el fin de semana regresará el frío.