Miércoles con una tarde agradable y sin lluvias: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este miércoles 9 de septiembre una jornada sin lluvias y con una temperatura que alcanzará los 18°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante la mañana se espera cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a la máxima prevista de 18°C. El viento continuará del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 9°C. El viento rotará levemente en intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En ningún momento de la jornada se prevén precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el miércoles.

El pronóstico extendido anticipa además 16°C para el jueves, 13°C para el viernes y un descenso de la temperatura durante el fin de semana, con máximas de 10°C el sábado y 12°C el domingo.