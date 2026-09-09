SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Tiempo

Miércoles con una tarde agradable y sin lluvias: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico anticipa una jornada con cielo algo nublado durante la mañana, parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche.

Miércoles con una tarde agradable y sin lluvias: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

9 de Septiembre de 2026 08:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Mar del Plata tendrá este miércoles 9 de septiembre una jornada sin lluvias y con una temperatura que alcanzará los 18°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante la mañana se espera cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a la máxima prevista de 18°C. El viento continuará del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 9°C. El viento rotará levemente en intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En ningún momento de la jornada se prevén precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el miércoles.

El pronóstico extendido anticipa además 16°C para el jueves, 13°C para el viernes y un descenso de la temperatura durante el fin de semana, con máximas de 10°C el sábado y 12°C el domingo.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar