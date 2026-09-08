El termómetro sigue en alza, pero el viento será un dolor de cabeza este miércoles en Mar del Plata

El día de mejor clima en la ciudad será el jueves, con 20° de máxima.

Después de una jornada que tuvo otro color en términos climáticos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la temperatura seguirá en ascenso este miércoles, aunque las intensas ráfagas serán un problema en Mar del Plata.

En principio, el martes se despedirá con 10°, cielo algo nublado y vientos de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) desde el noroeste, que soplarán sin interrupciones hasta la tarde del miércoles.

Miércoles y jueves de buen tiempo en Mar del Plata.

A favor, el organismo pronosticó una máxima que volverá a superar a la de la jornada anterior y alcanzará los 16°, mientras que la mínima será de 6° y se registrará durante la madrugada.

Por otro lado, se prevé un inicio de día algo nublado, aunque con el correr de las horas el cielo se cubrirá cada vez más. A su vez, la amenaza del viento intenso se disipará por la noche, cuando soplará suave desde el mismo sector, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El mejor día de la semana llegará el jueves, cuando el SMN estimó que el termómetro alcanzará los 20° y el viento irá de moderado a suave, mayormente desde el oeste.

Sin embargo, las condiciones empeorarían el viernes, cuando la temperatura caerá hasta los 12° de máxima y las ráfagas provenientes del sudeste volverán a complicar la jornada en la ciudad.