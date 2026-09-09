Escándalo en Newell’s: detuvieron a un juvenil por tenencia ilegal de un arma

Uno de los jovenes de la "Lepra" fue aprehendido durante la madrugada en Rosario junto a otro hombre. La Policía secuestró una pistola Bersa 9 milímetros con cinco cartuchos.

Un futbolista juvenil de Newell´s fue detenido durante la madrugada en Rosario por una causa vinculada a la tenencia ilegal de un arma de fuego. Se trata de Pablo Altamirano, mediocampista de 21 años que debutó en Primera División en 2024 y llegó a disputar cinco encuentros con el equipo profesional. El jugador fue aprehendido junto a un hombre de 27 años luego de un operativo policial que comenzó a partir de una denuncia realizada por una vecina.

Una mujer de 26 años alertó a la Policía después de observar mediante las cámaras de seguridad de su vivienda a dos hombres encapuchados que, según su denuncia, llevaban un arma de fuego y habrían realizado una “ostentación” de la misma en la vía pública. Los sospechosos se retiraron posteriormente en un automóvil negro, que fue interceptado a pocas cuadras del lugar. Se trataba de un Fiat Pulse Abarth.

Durante la requisa del vehículo, las fuerzas de seguridad encontraron una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros con cinco cartuchos. De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, el arma habría sido manipulada por Gustavo Lucas, el hombre de 27 años que acompañaba al futbolista. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Segunda de la zona Sur de Rosario, donde permanecían detenidos.

Altamirano ya había atravesado algunas situaciones disciplinarias durante su etapa en Newell´s. El mediocampista debutó en septiembre de 2024, pero solamente disputó cinco partidos en la máxima categoría, el último de ellos a comienzos de 2025. Posteriormente fue separado tanto del plantel profesional como de la Reserva por cuestiones vinculadas a su conducta y comenzó a entrenarse a contraturno de sus compañeros.

El volante todavía tiene contrato profesional con Newell´s hasta 2027, aunque su situación deportiva ya era compleja antes de este episodio. Durante el último mercado de pases hubo un intento que no prosperó para negociar su salida y, tras el nuevo conflicto con la Justicia, la institución analiza ahora la posibilidad de rescindir su vínculo. La decisión quedará sujeta a la evolución del caso y a las determinaciones que adopte la dirigencia.

De esta manera, un futbolista que había llegado a Primera con apenas 19 años vuelve a quedar en el centro de una situación que excede lo deportivo. Mientras avanza la investigación por la tenencia del arma secuestrada, Pablo Altamirano permanece aprehendido junto al otro hombre involucrado y Newell´s deberá definir los próximos pasos respecto de su futuro contractual y deportivo.