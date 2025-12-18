Vuelve la dupla: Orsi-Gómez ya tienen nuevo club en el fútbol argentino

Favio Orsi y Sergio Gómez serán los nuevos entrenadores de Newell’s y asumirán este viernes, cuando el plantel inicie la pretemporada en el predio de Bella Vista. La confirmación oficial por parte del club, se espera entre hoy y mañana y marcará la primera decisión fuerte de la gestión encabezada por Ignacio Boero como presidente y Roberto Sensini como director deportivo.

La dupla viene de consagrarse campeona del Torneo Apertura 2025 con Platense, un logro histórico para el club de Saavedra, y representa una historia de crecimiento forjada en el ascenso, desde la Primera D hasta la elite del fútbol argentino. Ese recorrido, sumado al título reciente, fue determinante para que la nueva dirigencia rojinegra acelerara las gestiones y cerrara el acuerdo antes del regreso a los entrenamientos.

El director deportivo de Newell's estuvo al frente de las negociaciones y, según trascendió, las partes ya consensuaron los puntos centrales del vínculo, a la espera de la firma. Orsi y Gómez estarían al mando del equipo desde el jueves por la tarde, cuando el plantel retome la actividad tras el receso.

La elección de la dupla tomó fuerza luego de que se cayera la opción de Martín Anselmi, quien figuraba entre los principales candidatos pero cuyas pretensiones económicas y exigencias en materia de refuerzos alejaron a la dirigencia. Ante ese escenario, Newell’s avanzó por un perfil que consideró más acorde a su realidad deportiva e institucional.

El desafío no será menor, ya que Newell’s viene de finalizar último en la Zona A del Torneo Clausura y comenzará 2026 comprometido con los promedios.

