Ráfagas de hasta 50 km/h y lluvias a la noche: el tiempo volverá a empeorar este viernes en Mar del Plata

El jueves se despedirá con ráfagas de hasta 50 km/h desde el sector sudoeste.

Luego de las advertencias climáticas y las lluvias en Mar del Plata, se normalizaron las condiciones y volvió a salir el sol, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes vientos para el desenlace de la jornada y parte del viernes.

En principio, para la noche del jueves se esperan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sudoeste, acompañadas por unos frescos 6° y cielo mayormente nublado.

La temperatura irá en descenso al menos hasta el miércoles en Mar del Plata.

En cuanto al viernes, los factores climáticas mejorarán únicamente en el termómetro, ya que la máxima alcanzaría los 15° y la mínima sería de 6°, aunque el panorama completo es desfavorable.

Conforme al organismo, el día iniciará con una mañana de viento moderado (13 - 22 km/h) del sudoeste y cielo algo nublado, pero en la tarde y la noche se prevé un giro drástico, con ráfagas de hasta 50 km/h del mismo sector y probabilidad (10 - 40%) de chaparrones en el final.

Las precipitaciones comenzarían a la noche del viernes y seguirían hasta la tarde del sábado en la ciudad.

Además, las precipitaciones se extenderían hasta el gélido y ventoso sábado, para el que pronosticaron una máxima de 9° y una mínima de 4°, al igual que potentes ráfagas provenientes del sur.