Ráfagas de hasta 50 km/h y lluvias a la noche: el tiempo volverá a empeorar este viernes en Mar del Plata
Las precipitaciones y el viento fuerte continuarán provocando estragos y la temperatura seguirá a la baja en los próximos días.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de las advertencias climáticas y las lluvias en Mar del Plata, se normalizaron las condiciones y volvió a salir el sol, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes vientos para el desenlace de la jornada y parte del viernes.
En principio, para la noche del jueves se esperan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sudoeste, acompañadas por unos frescos 6° y cielo mayormente nublado.
En cuanto al viernes, los factores climáticas mejorarán únicamente en el termómetro, ya que la máxima alcanzaría los 15° y la mínima sería de 6°, aunque el panorama completo es desfavorable.
Conforme al organismo, el día iniciará con una mañana de viento moderado (13 - 22 km/h) del sudoeste y cielo algo nublado, pero en la tarde y la noche se prevé un giro drástico, con ráfagas de hasta 50 km/h del mismo sector y probabilidad (10 - 40%) de chaparrones en el final.
Además, las precipitaciones se extenderían hasta el gélido y ventoso sábado, para el que pronosticaron una máxima de 9° y una mínima de 4°, al igual que potentes ráfagas provenientes del sur.
Leé también
Temas
Lo más
leído