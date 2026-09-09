Quiso meterse en una casa, se enganchó con la reja y lo detuvieron

Un joven de 20 años que el miércoles a la madrugada quiso entrar a una vivienda en el complejo habitacional Centenario y se enganchó con una reja fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina y notificado de la formación de una causa penal.

Tiene 20 años.

El procedimiento se registró minutos antes de las cuatro de la madrugada en inmediaciones de México y Primera Junta donde observaron a un hombre vestido con prendas oscuras, con capucha y pasamontañas, que se encontraba enganchado en la reja de una ventana ubicada en el frente de una vivienda.

“Ante esta situación, los efectivos realizaron un cacheo preventivo y encontraron entre sus prendas un destornillador con mango de color verde, por lo que procedieron a su aprehensión”, informaron autoridades policiales.

Elementos secuestrados.

Luego de entrevistar a la moradora de la vivienda, quien manifestó no requerir asistencia médica, secuestraron el pasamontañas negro, el destornillador, un guante de color negro con detalles azules y un par de medias negras con detalles blancos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de la formación de causa por robo en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a Tribunales.