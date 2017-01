Así son los operativos para evitar el ingreso de droga a las fiestas de música electrónica

Superada parcialmente la confunsión y polémica por la realización este fin de semana de las dos fiestas de música electrónica y en el marco de las controles de rutina para este tipo de eventos, al personal de Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y de la Jefatura Departamental se la sumarán efectivos de la Policía Federal. En los puestos que funcionarán en los accesos del balnearios, estarán durante los operativos miembros de la fiscalía temática de Estupefacientes.

Más allá de que aquella persona a la que se le secuestre algún tipo de estupefacientes directamente no ingrese a la fiesta, se le formará causa penal únicamente a los que tengan en su poder una cantidad mayor a la que se supone como destinada para consumo personal. "Si bien la policía separa a todos los que tengan droga en su poder, serán los funcionarios quienes definan en cada caso particular el contexto en que se dio el secuestro y establezcan el inicio o no de una causa", explicaron las fuentes judiciales consultadas por 0223.

Ante la posibilidad de que haya varios aprehendidos durante los controles de viernes y sábado, el fiscal Rodolfo Moure ya coordinó que habrá dos lugares de alojamiento: a la alcaidía penitenciaria de Batán se sumó la sede de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado que funciona en la calle Mitre.

En diálogo con este medio Moure sostuvo que habrá tolerancia cero para la comercialización o entrega de estupefacientes, por lo que se analizará cada caso de manera particular. En el marco de ese pedido destacó que a la máxima capacidad operativa de la Policía Bonaerense se le sumen efectivos de la fuerza federal.