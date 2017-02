Muro en ruta 88: “Se priorizó comercio y transporte, antes que a la gente de Batán”

La indignación por la construcción de un muro sobre la ruta 88 se expandió entre los vecinos de Batán que este jueves en la mañana decidieron cortar la ruta en oposición a la nueva obra, luego de denunciar una extensa lista de problemas acontecidos a partir de la habilitación de esa división del tránsito en el lugar.

“Lo primero que tenemos que aclarar es que nosotros no estamos disconformes con la reparación y ampliación de la ruta 88, para nada. Lo que sí estamos disconformes es con que se habilitó la obra pero no se pusieron los semáforos, no hay cruces peatonales ni un solo indicador de que se está entrando a una zona urbana. Ahora este muro nos termina de reventar”, graficó uno de los residentes de la zona en diálogo con este medio.

“Tenemos el Pami de aquel lado, y la farmacia de este lado. Un banco de un lado, el otro banco del lado de acá. Nos dividió tremendamente. Y además, nos encontramos con el agravante de que desde los cruces viales no se ve quién viene del otro lado, porque el muro es demasiado alto. Se ha generado un problema para toda la población en Batán, no sólo para los discapacitados o los chicos que en pocos días arrancan el colegio, también para los ancianos a los que les cuesta cruzar” detalló el vecino a continuación.

“No vamos a parar hasta que saquen este muro. Por lo menos que se le busque una solución. Este muro no puede estar acá. ¿Por qué no podemos tener una división como tiene la calle Patagones en Mar del Plata, la ruta 77 en la entrada a Miramar. Por qué tenemos que tener este tipo de muro acá”, se preguntó el hombre, notoriamente molesto.

La situación tomó un tinte particular para los batanenses ya que, según recordaron en plena manifestación, “este muro se hizo de acuerdo a un proyecto que se había aprobado en 2005. En 2010 y en 2015 se hicieron reuniones con vecinos y siempre se dijo que este tipo de muro no era lo que queríamos. Las autoridades siguieron firmes y lo hicieron, pero que quede claro que los vecinos de Batan hace más de 10 años que pedían que este tipo de división no se haga efectiva. Ahora, cuando pusieron el primer molde del muro, también les dijimos que no iba a funcionar”, sentenciaron.

En relación a la participación del delegado municipal de la localidad, Manuel Tonto, los vecinos aseguraron tener su apoyo y reclamaron por respuestas del director de Vialidad Provincial zona X, Fernando Bolgeri: “No nos quiere recibir, pero que haga su trabajo como la gente. No han puesto un solo cartel de señalización de obra en construcción”, afirmaron.

En esa línea, los vecinos fueron tajantes: “La sensación es que se priorizó al comercio y al transporte, antes que a la gente de Batán. No se han arreglado las colectoras, no se ha pensado en los cruces de la gente. Los puentes no van a servir, en invierno acá hace frío, hay mucho viento. La gente mayor no puede subir y tardar tanto. Y no van a poner tantos puentes. El muro se tiene que ir y tienen que estar los accesos que corresponden, que haya un cantero que divida las manos, para el que viene en moto o bicicleta pueda ver quién está del otro lado. Nos han faltado el respeto a los batanenses”, concluyeron ofuscados.