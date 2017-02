Sin avances por el Parque Informático, Aticma le apunta al municipio por la "falta de acción"

Desde hace tiempo que la creación del Parque Informático de Mar del Plata no registra ningún avance concreto. El proyecto impulsado por el exintendente Pulti quedó en veremos luego del cambio de gobierno en General Pueyrredon. Aunque el apoyo de Cambiemos a nivel nacional y provincial se materializó durante el 2016, desde la gestión comandada por Carlos Arroyo poco y nada se hizo al respecto.

Tras un año de espera, la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aticma) emitió un comunicado en el que, sin vueltas, consideró “suspendido el proyecto del Parque Informático y de Industrias Creativas para la ciudad, por la falta de acción y respuesta por parte del poder ejecutivo municipal”.

En diálogo con 0223, Mariano Lerner, presidente de la asociación, detalló que el año pasado, “el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio evaluó el proyecto y lo aprobó” y, en esa línea, precisó que “para la construcción del edificio del Centro de Incubación y Desarrollo de Empresas TIC (Cidetic), que fue licitado y adjudicado, el Municipio de General Pueyrredon recibió un adelanto de 10 millones para el inicio de la obra en febrero de 2016, como parte del subsidio de 80 millones de pesos que servirían para su construcción. Ese anticipo continúa hoy en día parado en una cuenta y sin usar”.

Ante la incomprensible situación y preocupado por la “pérdida de una importante oportunidad para la generación de al menos 4.000 nuevos puestos de trabajo y la pérdida también de 100 millones de pesos en subsidios”, Lerner contó que desde Aticma “intentamos llegar a una negociación en forma constante con mesas de diálogo. Aunque durante todo el 2016 hubo buena predisposición de muchos de los secretarios de Arroyo, nunca se hizo nada. Consideramos que un año de negociación es más que aceptable cuando el apoyo y el dinero están”, sentenció.

Al respecto de la idea del jefe comunal de instalar el Parque Informático en otro lugar al proyectado inicialmente para el sur de la ciudad, Lerner fue tajante: “Ellos plantearon que el predio original de ubicación no era el adecuado. Para nosotros lo importante es el proyecto, no el lugar. Estamos dispuestos en trabajar en una relocalización. Este proyecto no es del oficialismo ni de la oposición, es un proyecto de Mar del Plata”, razonó.

La iniciativa ya había obtenido en el 2015 el financiamiento para la construcción de uno de los dos edificios que se levantaría también con aportes públicos de la Nación: la Escuela de Oficios Digitales, que con un subsidio de 20 millones de pesos se encuentra cercana a su finalización en el predio designado sobre avenida Jorge Newbery, en cercanías del barrio privado Rumencó, al sur de Mar del Plata.

“Acá se invirtió dinero del Estado, hubo plata puesta por las empresas, por la asociación, desde donde contratamos un estudio de abogados para analizar cuál era el mejor modo de gestión, por dónde tenía que ir la inversión y el proyecto. Tenemos un montón de ciudades que avanzan en este tema sin dudarlo. En Mendoza están inaugurando el parque informático, en Córdoba ya hay uno consolidado. Para el Ministerio de Producción, Caba, Rosario y Córdoba son los polos más desarrollados. Y luego a nivel país vienen Mar del Plata-Tandil y Mendoza-Tucumán. Es incipiente. Y acá hay un bien preciado: la gente capacitada para trabajar en el sector. Es el mejor impacto que puede tener la ciudad, que reúne todas las condiciones para ser un polo informático de gran envergadura”, concluyó Lerner, notoriamente desesperanzado.