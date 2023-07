Fernando Peirano: "Mar del Plata es un polo que está ganando cada vez más protagonismo en el país"

El presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), Fernando Peirano, destacó el “protagonismo” que ganó Mar del Plata en el país a partir del reciente crecimiento de la industria del software e instó a las autoridades locales a lograr una mayor articulación con Tandil para afianzar el desarrollo del sector a nivel regional.

El funcionario visitó este martes Mar del Plata para participar de un plenario que organizó en Chapadmalal la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. “Es un plenario de gran relevancia por el peso que tienen las cooperativas en nuestro país, en nuestra economía, y me han invitado a pensar justamente, a 40 años de la democracia, cuál es el vínculo entre ciencia, tecnología y democracia”, declaró, a 0223.

“Hoy Argentina tiene que construir sus propias capacidades en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, ciencias de datos y queremos hacerlo desde luego con empresas grandes, con pymes, pero también con cooperativas porque es un formato muy interesante para tener un protagonismo y tener un conocimiento basado en saberes propios, que es la llave para que la Argentina se beneficie de todas estas herramientas y no sea solo un usuario de tecnologías, sino también un productor”, sostuvo Peirano.

El hombre de la agencia I+D+I reconoció que “se está viendo en Mar del Plata, sobre todo en materia de tecnología, que es un polo que está creciendo y se está afirmando con un protagonismo muy destacado”. “Hay una Mar de Plata que todos conocemos y nos gusta mucho por el turismo, por pasarla bien, pasarla con amigos, con familia, pero también es una Mar de Plata que hay que ayudar a crecer y desarrollarse, que es una Mar de Plata anclada en la economía del conocimiento, en la ciencia y la tecnología, que es sinónimo de oportunidades mucho más diversas para todos los que nacen y quieren crecer y desarrollarse acá”, consideró.

Sinergia con Tandil

Para Peirano, “hay una enorme oportunidad de constituir un eje de trabajo” entre Mar del Plata-y Tandil, teniendo en cuenta que en la localidad serrana ya están instaladas más de 50 empresas de desarrollo de software. “Mar del Plata tiene que marchar eso, articularse con Tandil, hacer de este eje de ruta 226 un eje basado en las nuevas tecnologías y creo que nos pueden ayudar y mucho para que la Argentina tenga una economía del conocimiento más potente”, insistió.

“Mar del Plata, coordinada con Tandil, tiene que poder ser la puerta de entrada a una economía del conocimiento con más ciencia y con más tecnología argentina. Esa es la manera que vamos a ver los beneficios de todo esto. Así que hoy me imagino la posibilidad de un desarrollo regional donde Mar del Plata tiene un lugar y también un desafío de saber articularse con una ciudad como la de Tandil, que ya tiene algunos pasos adelante en esa materia”, ratificó.

Apuesta por la UNMdP

Hoy, la agencia gubernamental tiene más de 9.000 proyectos en marcha a lo largo y ancho del territorio nacional. En este 2023, el foco está puesto en iniciativas ligadas a la inteligencia artificial y también en el desarrollo sostenible, a través de “ciudades inteligentes”. “Tratamos de impulsar desde la ciencia y la tecnología proyectos que hablen de una producción mucho más larga y una calidad de vida mucho más basada en la sostenibilidad”, argumentó su presidente.

Peirano mostró expectativas de ampliar la cartera de proyectos y anticipó que buscan hacer base en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) “para concretar desde ahí esta idea de que existe una Mar del Plata diversa y con oportunidades para todos”. También tiene la mira puesta en el Parque Industrial General Savio y en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema). “Este gran centro del Conicet es la puerta de entrada a la nanotecnología y tenemos que seguir apoyando su fortalecimiento en la región”, aseguró.

El funcionario, además, citó algunas experiencias locales exitosas que recibieron financiamiento de la agencia I+D+I, como la “papatrónica”, el dispositivo electrónico de código abierto que fue creado por investigadores, estudiantes y personal de apoyo de la facultad de Ciencias Exactas e especialistas de la Facultad de Agronomía de la UNMdP.

“Lo que hizo la cooperativa Eryx no es otra cosa que un sensor con la capacidad de registrar dónde las papas sufren golpes en la cosecha, en el procesamiento, que esto va siempre en detrimento del productor. Este software se convierte entonces en una herramienta que potencia el esfuerzo y el trabajo argentino, ocupándose de cosas que no se van a ocupar las grandes empresas multinacionales. No hay forma que una gran empresa multinacional entienda cómo es la actividad de la producción, cosecha y comercialización de papas y dónde están sus problemas, que pueden parecer triviales, pero definen el día y la noche para un productor, para un pequeño o mediano productor de la zona. Así que es un proyecto para nosotros emblemático estamos orgullosos de haber apoyado desde la agencia”, puntualizó.

Peirano, en el mismo sentido, resaltó el trabajo de Innova Space, la startup que hoy lidera Alejandro Cordero. “Argentina está avanzando hoy en su propio lanzador de satélites y Mar del Plata participa de distintas formas en este sueño. Por un lado, generando materiales desde el Intema pero también produciendo picosatélites, gracias al esfuerzo y el trabajo que está llevando adelante Cordero con su empresa, que también recibe nuestro apoyo y estamos muy atentos a sus desarrollo”, concluyó.