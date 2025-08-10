En estado de absoluta ebriedad por ruta 11, despistó, volcó y no causó una tragedia de milagro

En la mañana de este domingo la fortuna estuvo del lado de un hombre y una mujer que protagonizaron un despiste y vuelco en ruta 11, a la altura de la rotonda de acceso a Santa Teresita, partido de La Costa. Más allá del terrible siniestro, se comprobó que el conductor del auto iba en estado de absoluta ebriedad y el test de alcoholemia arrojó una cifra poco habitual.

Según detallaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, el hecho ocurrió alrededor de la hora 9, cuando el joven de 25 años al mando del automóvil marca Citroën modelo C4 perdió el control.

En consecuencia del despiste, el rodado volcó y tanto el conductor como su acompañante, una mujer de 23 años, resultaron sin heridas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 325 de ruta 11 cuando el vehículo circulaba en dirección a ascendente.

Pese a que la pareja, con domicilio en diversas localidades de La Costa, resultó ilesa, ambos fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Santa Teresita.

Personal de Vialidad Provincial y policía vial trabajó en el lugar, balizando y asegurando el tránsito, que se mantuvo fluido. También se solicitó una grúa de Aubasa para retirar el rodado.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado positivo punitivo de 2,51 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró un acta de infracción de tránsito, se incautó la licencia de conducir y el vehículo, y se dio intervención al Juzgado de Faltas Provincial con asiento en Dolores.