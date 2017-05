Sentencia en el caso Martín Campos: “Un papelón más”

No ha sido una jornada de satisfacción. Más allá de lograr una condena, las sensaciones recurrentes de tristeza por la ausencia de Martín Campos eclipsan toda noticia en la familia del joven asesinado hace más de cuatro años en las calles del oeste marplatense. Desde aquel robo fatal de marzo del 2013, un sinfín de idas y vueltas en tribunales marcaron la senda de una causa en la que se terminó por condenar a Adrián López y Matías Daniel Trevisiol a 13 años de prisión.

“Es un papelón más, sumado a lo que ya sabíamos que iba a pasar, es una nueva desilusión”, graficó en diálogo con 0223 Maite, la hermana de Martín, en una conversación que se tornó emotiva a partir de diversas consideraciones sobre lo sucedido y, fundamentalmente, de lo que estará por venir.

“Luego de que todo volviera a la Cámara, las tres instancias siguientes le dieron la razón al fiscal y entendieron que era la mejor solución un juicio abreviado. El fiscal nos dijo que no tenía competencia para oponerse a lo que se dictó en primera instancia”, contó Maite.

La desilusión de la familia llegó a un punto límite: “Nosotros entendemos que a través de un juicio oral se hubieran logrado agregar más pruebas. Y esto es un papelón porque además nosotros hablamos con el fiscal Castro, porque de haberse realizado un juicio había posibilidades de condenar al tercer involucrado en este crimen, tras un careo. Se podría haber cambiado rotundamente la carátula a un crimen en poblado en un lugar descampado. Tenían todas las de perder, pero la justicia, en el afán de resolver rápidamente, de que se condene y se pase a otra cosa, genera estas cosas”, describió la mujer.

Militante en organizaciones de derechos humanos, Maite se hizo tiempo entre tanto dolor para reconocer que “ha sido inhumano tener a estas dos personas cuatro años detenidos sin condena. Para mí tienen que pudrirse ahí adentro, porque mis sobrinos por ejemplo no conocen la voz de Martín, pero se me mezcló todo, ver a estos pibes de 24 y 25, ahí parados, con 13 años por delante en la cárcel, cuando salgan, como son las cosas en el Servicio Penitenciario, van a encontrarse en peor estado de lo que están. El SPB es un bolsa de residuos que nos dejó la dictadura”, exclamó cruzada por tan diversas sensaciones.

Consultada por lo que viene para ella y su familia, la hermana de Martín admitió: “Acá se terminó para nosotros. Ya lo hablé con mi familia, al estar militando tengo una contradicción enorme. Por un lado la justicia garantista ayuda a que muchos pibes tengan soluciones, pero también a veces ni siquiera se avanza de manera acorde a los crímenes que se cometen. Es vergonsozo como la justicia mete a jóvenes en la cárcel que terminan por reconocer algo que no hicieron o en lo que tal vez han participado por droga, dinero o extorsión y terminan comiéndose años dentro de la cárcel. Nosotros somos laburantes y ya no tenemos plata para pagar más abogados. Tuvimos tres, el último, un amigo de mi viejo, que se dedica a otra disciplina y no entiende de esto, pero nos ayudó porque necesitábamos que nos acompañe para tener una firma. Creo que en este caso no se logró nada, realmente prefiero que los genocidas cumplan cárcel efectiva. Estos pibes son el resultado justamente de lo que hizo la dictadura” concluyó.