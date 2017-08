Inician sumario contra una profesora que denunció a Lobosco: “Esto es un vuelto”

Un mes y medio después de que la decana de la Facultad de Humanidades, María Coira, asumiera el compromiso para conformar una comisión instructora que analice si las denuncias contra Marcelo Lobosco ameritan la realización de un juicio en su contra, la profesora Sonia López Hana, una de las impulsoras del rechazo contra su par universitario, se enteró de que la por entonces secretaria del Departamento de Filosofía, Ana María Caro, le había iniciado un sumario por una denuncia de marzo de 2014.

“El 28 de junio último fui notificada, a mí me tomó absolutamente de sorpresa. Lo que sucedió en ese entonces fue una discusión, acontecida cuando los consejeros fuimos a pedirle a Caro las actas de las anteriores reuniones de los consejeros departamentales y pedimos conocer el temario de lo que se iría a tratar en la próxima sesión. Ella se negaba a dar información, algo que ocurría de forma constante desde el año 2007. Llamó a un testigo, que nunca estuvo realmente y ambas adujeron que yo las agredí y las traté de mentirosa”, explicó López Hana en diálogo con 0223.

La profesora debió presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, pidió “por el cierre del expediente” y detalló más particularidades del caso: “En el año en que ella realiza esa denuncia, nosotros salimos a plantear públicamente porqué una fiscal del Estado estaba trabajando también como autoridad en la Facultad de Filosofía”.

“Es claro que ahora, tres años después, resucitar este expediente, es un vuelto. La investigación de Caro avanzó y las irregularidades fueron aún mayores, porque la instructora de mi sumario, Valeria Pensel, es la misma persona que en su momento desestimó las siete denuncias contra Lobosco, diciendo que no había pruebas”.

Por si fuera poco, López Hana sumó más aristas al tema: “Se vulneró mi derecho de igualdad, porque no estoy siendo investigada por alguien imparcial. Tampoco puedo recusar al sumariante, más allá de que nunca se me notificó del sumario y ni siquiera se me llamó como posible sospechosa. La denuncia la radicó Caro y se armó una estructura con una testigo que no estuvo ni siquiera en el lugar, por lo cual además hay falso testimonio”, sentenció.

“Ahora solicité llamar al resto de los testigos y que se haga también un careo con la supuesta testigo de Caro, esto se resolverá en el Consejo Académico, cuya gestión que por otro lado es la que promueve que este sumario salga”, concluyó la profesora.