Feuillassier debutó como titular en la clasificación del Real Madrid

Un hito más en la incipiente carrera del futbolista marplatense Francisco Feuillassier. "Franchu" debutó como titular en la primera división del Real Madrid, y en el mismísimo Santiago Bernabeu, en el encuentro que su equipo igualó 2 a 2 con Fuenlabrada para clasificar a los octavos de final de la Copa del Rey.

"Para mí es un sueño como cualquier canterano jugar en este estadio. Es el sueño de cualquier futbolista.(...) Al principio tenía algo de nervios. No es una situación normal. Pero con el paso de los minutos se te va olvidando y entras en el partido", señaló tras el partido en la zona mixta.

El pasado 26 de octubre, en el partido de ida de esta misma serie (triunfo 2-0), el jugador surgido del Club Cadetes de San Martín tuvo su estreno oficial en el "Merengue" al ingresar en el complemento. Esta vez, Zinedine Zidane le dio la gran chance de jugar desde el vamos, en una formación con muchos canteranos y algunos jugadores con mayor rodaje.

Feuillassier estuvo activo, aportando su despliegue y buen manejo. A los 27 minutos de juego, un remate suyo dio claramente en la mano del defensor Juanma, pero el árbitro no la vio y por ende no sancionó el penal, ante el reclamo del marplatense y todos los hinchas.

Feuillassier, reemplazado por Gareth Bale.

Pero el partido del Real no fue bueno. Fuenlabrada lo superó en el primer tiempo, logrando la ventaja inicial a los 25 (Mila). En el complemento, el galés Gareth Bale reemplazó al marplatense Feuillassier a los 62´ y de inmediato habilitó a Mayoral con un exquisito centro para el 1-1, y luego también participar del 2-1.

En España los medios más importantes critican a Zidane por apelar a estas formaciones alternativas, mezcla de juveniles y de relevos que no tienen la jerarquía de los titulares.

Sin embargo, Feuillassier junto a otros chicos de la "cantera" tienen el respaldo del entrenador bicampeón de Europa.

"Mi familia y mis amigos. Todo lo que sufrimos juntos para llegar a un momento como este.. Me acuerdo de ellos porque este momento también forma parte de esas personas", dijo "Franchu" tras el encuentro. Y se refirió al haber jugado en el Bernabeu: "No me creía donde estaba. Vacío es perfecto y bonito, imagínate repleto de gente. Inmortalicé el momento para llevármelo a casa".