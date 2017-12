A dos días del inicio del verano, los Guardavidas salen a la calle y exigen una urgente reunión paritaria

foto

Por ahora, los guardavidas se mantienen en la playa. Sin embargo, en pleno trabajo a turno cambiado, los que se desempeñan en horario de tarde salieron este martes por la mañana a la calle a protestar: exigen tener una reunión con el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, para tratar las paritarias del verano 2018.

En diálogo con 0223, Gustavo Weber, integrante del Sindicato de Guardavidas, recordó en primera instancia que “recién la semana pasada se pudieron normalizar los sueldos que se adeudaban del mes de octubre y noviembre” y de inmediato resaltó: “Lamentablemente se pagaron sin ningún aumento”.

En tal sentido, el dirigente explicó: “Estamos pidiendo por favor que se sienten a negociar, se lo pedimos antes de empezar la temporada. No queríamos llegar a esta situación, queríamos tener una temporada tranquila. No estamos de acuerdo con una paritaria 0, de ninguna manera. Mínimo pretendemos nos paguen el aumento que tuvieron los municipales, que no alcanza por supuesto ni a cubrir la inflación de este año, que alcanza el 24,7%, según los propios organismos del Estado”, detalló.

“No estamos pidiendo una barbaridad, estamos pidiendo que se equilibre con el índice de costo de vida” sumó Weber, rodeado de bombos y mucho ruido, antes de criticar de lleno a Mourelle: “Lamentablemente no pudimos reunirnos, teníamos este martes a las 11 de la mañana una charla con él, prometió pagar los sueldos, que lo hizo, y también que nos íbamos a sentar, pero ya la segunda promesa no la cumplió, otra vez tenemos la puerta cerrada”, contó.

“Nosotros nacimos para estar la lado del mar y cuidar a la gente. Pareciera que nos están tomando el pelo. No están obligando a llegar a estas instancias. No queremos parar la playa, queremos dialogar, queremos una negociación paritaria normal. Por el momento no hay paro, pero si nos siguen incitando, por supuesto llegaremos a la medida de fuerza”, concluyó.