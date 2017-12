Después de ser intimados a devolver uno de sus tractores, vecinos del sur se preguntan: ¿ahora quién corta el pasto?

foto

Un grupo vecinos de la zona sur de Mar del Plata se reunieron este viernes para tratar de encontrar junto a algunas autoridades del municipio la respuesta a la pregunta que los desespera luego de haber sido intimados a devolver uno de sus tractores: ¿quién va a cortar el pasto?. Participaron de la reunión alrededor de 30 vecinos y estuvo presente también el coordinador de la Delegación Municipal del Puerto, Fabián Ríos.

"El corte de pasto no sólo significa una cuestión estética, sino también de control de plagas seguridad e incendios", explicó a 0223 Cecilia Zampini, presidenta de la Sociedad de Fomento Los Acantilados. Por esos motivos es esencial la pertenencia del transporte. Sin embargo, el municipio se basa en una cláusula del contrato que dice que si no están en convenio, no pueden hacer uso de la maquinaria.

En ese sentido aclaró Zampini que "es el municipio el que tiene una deuda de más de 70 mil pesos desde 2016 con la asociación y tenemos total desconocimiento de todos los trabajados realizados durante 2017".

El pasto crece y los vecinos aún no saben quién lo cortará ni con qué efectividad. "Ríos dijo en la reunión que la Delegación del Puerto se haría cargo, con los tractores que retira de otras sociedades de fomento, pero nunca dejó en claro con qué recursos ni dio más detalles de cómo sería; además sabemos que no cuenta con el suficiente personal como para hacerse cargo de cortar el pasto en los 34 barrios de la zona sur", sentenció la referente y aclaró que el delegado municipal no firmó el acta que se realizó al finalizar la asamblea vecinal.

"Además, nos dijo que tengamos preparados los curriculums de los tractoristas porque iban a hacer contratación directa primero por 6 meses, después 12 para pasar más tarde a planta permanente; cuando el intendente acaba de decir que hay que reducir la planta municipal", denunció la mujer y agregó: "Para seguir poniéndonos obstáculos encima nos decían que teníamos que arreglar el tractor antes de devolvérselo".

Hace ya algún tiempo que el transporte presenta ciertos problemas de funcionamiento, por lo que el día viernes las autoridades municipales no pudieron llevárselo andando, como pretendían. "Después quisieron llevarlo con un camión y una cadena, pero tampoco pudieron, era una locura circular por la ruta en esas condiciones de inseguridad", concluyó. Finalmente el vehículo fue retirado este sábado, como muestra el video compartido por los vecinos a este diario digital.

Pasa el tiempo, las temperaturas aumentan cada día que se acerca el verano y el pasto crece con mayor frecuencia. Las promesas desde el municipio también aumentan, pero las soluciones definitivas nunca llegan.