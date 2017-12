Arroyo esquivó el tema Etchecolatz: “No conozco el expediente, no puedo opinar”

El intendente Carlos Arroyo evitó referirse a la prisión domiciliaria que Miguel Etchecolatz cumplirá en el Bosque de Peralta Ramos, al sostener que “no tiene acceso a los expedientes” así como desconoce “los pormenores del proceso” del exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense, condenado en seis oportunidades a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

“No puedo opinar sobre temas que resuelva la justicia porque soy parte del Poder Ejecutivo. Acá tenemos una república y hay un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es un tema que tiene que resolver la justicia. No tengo acceso a los expedientes, desconozco los pormenores del proceso y de la situación procesal de esa persona, por lo tanto no puedo abrir un juicio y una opinión al respecto”, argumentó Arroyo.

Al ser consultado como ciudadano acerca de qué le parecía la polémica medida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, el jefe comunal explicó: “No tengo ni idea de la motivación porque se toma la medida. Si uno analiza todo el espectro de las cosas que ocurren podría opinar de un montón de cosas. ¿Por qué un investigado por una posible tentativa de homicidio está en libertad?. Uno no está en el expediente y no puede opinar. Los abogados tenemos un principio `lo que no está en el expediente no está en el mundo´. Yo me manejo con expedientes no con opiniones”, remarcó.

Por último evitó también referirse a la posibilidad que marplatenses y organizaciones de Derechos Humanos se manifiesten contra la presencia del represor en la ciudad: “No soy adivino y no sé qué puede hacer la gente. Lo que hay que tener claro es que todos los ciudadanos tenemos la obligación de atenernos a la ley y cumplir con la ley”, concluyó Arroyo.