Represor que secuestró y torturó a 7 personas seguirá con domiciliaria en Mar del Plata

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó este viernes a prisión perpetua a Julio César Garachico por los secuestros y torturas de 7 personas en el excentro clandestino de Pozo Arana pero le permitió seguir gozando con el beneficio de prisión domiciliaria en Mar del Plata.

Los jueces responsabilizaron al expolicía por el homicidio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas, y la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a Patricia Dell Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López.

La sentencia del TOF no solo involucró a Garachico sino a Miguel Etchecolatz, quien también fue condenado a perpetua y así acumula la novena pena de estas características en su contra.

"Se condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de prisión perpetua como coautor del homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez", expresó el presidente del Tribunal, Andrés Basso, al leer el veredicto.

Durante la audiencia, el Tribunal rechazó el pedido para que se revoque la domiciliaria de que goza Garachico y le mantuvo el beneficio de que esté en su casa de Mar del Plata, lo que despertó gritos de repudio entre el público que por primera vez estuvo presente en la sala, según consignó la agencia de noticias Télam.

"Cárcel común, perpetua y efectiva" comenzaron a gritar los presentes, entre quienes estaba Rubén López, uno de los hijos del albañil Jorge Julio López, y Emilio López Muntaner, hermano del estudiante "Panchito" López Muntaner, secuestrado en el episodio conocido como La Noche de los Lápices, ambos víctimas en este juicio.

El presidente del Tribunal no pudo continuar con la lectura ante los gritos de "justicia, basura, vos sos la dictadura; justicia, basura, vos sos la dictadura", mientras el público se retiraba y continuaban gritando en el pasillo, ante lo cual el juez ordenó el cierre de la sala y continuó leyendo el veredicto solo para las partes.

Al dar sus últimas palabras, Garachico, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mar del Plata, insistió en su inocencia. "De lo que se me imputa soy inocente y desconozco a las personas que están en el juicio. No conozco a esas personas. Se me acusa de algo que no tengo nada que ver", apuntó.