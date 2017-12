Arranca el VII Festival Mar del Plata Jazz

MIÉRCOLES 6

17 hs. Plaza Mitre (Los Carlitos, Sweet Chango, Proyecto Reutemann)

18 hs. Dickens Pub. (Gabriel Bibiloni Trío)

19 hs. ECEM. (Federico Viceconte Solo Set)

20 hs. ECEM. (Presentación del libro Talking Jazz, de Ben Sidran. Editado por ICM y Letra Sudaca Ediciones)

21 hs. Teatro Colón. (Juan Cruz de Urquiza y la Orquesta de Jazz ICM. Luis Perdomo & Controlling Ear Unit (USA))

21 hs. Mingus Bar. (Proyección de la película: 1959 The Year That Changed Jazz (2009))

23 hs. Mingus Bar. (Jam session a cargo de Gonzalo Allendes Trío (Chile))

JUEVES 7

11 hs. ECEM. (Taller de ensamble destinado a todos los instrumentos por Luis Perdomo (USA))

17 hs. Plaza Mitre. (Wilfred Soria Cuarteto, Tomás Hernández Trío, Sayadini Trío)

18 hs. Dickens Pub. (Julio Fabiani / Angel Moutafian)

19 hs. ECEM. (Barbara Togander Solo Set)

20 hs. Museo Mar. (Natalio Sued Grupo)

21 hs. Teatro Colón. (Gato Barbieri Revisitado por Pablo Ledesma Cuarteto Escalandrum)

21 hs. Mingus Bar. (Proyección de la película: Queens of Jazz: The Joy and Pain of the Jazz Divas (2013))

23 hs. Mingus Bar. (Jam session a cargo de Tatiana Caraccia Cuarteto)

VIERNES 8

10 hs. ECEM. (Workshop extendido de canto por Barbara Togander. Sonido y dinámica. Extensión de herramientas vocales)

17 hs. Plaza Mitre. (Boca Guasa, Los Pibitos Orquesta, Ezequiel Valdez Cuarteto)

18 hs. Dickens Pub. (Fernando Moran Cuarteto)

19 hs. ECEM. (Jorge Armani Solo Set)

20 hs. Museo Mar. (Marcos Basso Quinteto)

21 hs. Teatro Colón. (Hikaru Iwakawa (Japón) / Esteban Valdivia. Del Hoyo Trío junto a la Banda Sinfónica Municipal)

21 hs. Mingus Bar. (Proyección de la película: Celebrating a Masterpiece: Kind of Blue (2008))

23 hs. Mingus Bar. (Jam session a cargo de Ignacio Cacace Grupo)

23.30 hs. FIESTA del Festival. Omnia, Balcarce 3338. (MTA y La Fuerza, Prisma, Combo Caribe, Psicotropicante)

SÁBADO 9

11 hs. ECEM. (Presentación y explicación del libro Sound Palette, de Gonzalo Allendes (Chile). El libro es un compendio de modos, acordes, voicings y elementos de la teoría musical organizados como un diccionario de sonidos)

17 hs. Plaza Mitre. (Leandro Camus Grupo, Mati Mormandi, La sureña Jazz Band)

18 hs. Dickens Pub. (Megaterio)

19 hs. ECEM. (Javier Puyol Solo Set)

20 hs. Museo Mar. (Logan Strosahl grupo (USA)).

21 hs. Teatro Colón. (Ernesto Jodos interpreta Rhapsody in Blue de Gerswhin junto a la Orquesta Sinfonica Municipal. Julia Sanjurjo Cuarteto. Valentín Garvie junto a la Orquesta Sinfónica Municipal)

21 hs. Mingus Bar. Gratis. (Proyección de la película: Jaco (2015))

23 hs. Mingus Bar. (Jam session a cargo de Paul Dourge Trío + Nico Etchiverry)

DOMINGO 10

18 hs. FIESTA DE CIERRE. Baile de las Orquestas. Feria Essenza Alem, Leandro N. Alem 3751. (La Modesta Orquesta Típica, Orquesta de Jazz ICM con cantantes invitados, Orquesta Cumbia Grande)