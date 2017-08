Buque Repunte: “Desde el 2000 hubo 41 hundimientos con 86 muertos”

A poco más de dos meses de la tragedia que enlutó a todo el país, familiares de las víctimas del buque pesquero “Repunte”, volvieron a salir a la calle para seguir reclamando por mayores medidas de seguridad. La marcha se replicó en seis puertos argentinos.

Desde las 15 un numeroso grupo de personas se congregaron alrededor del Monumento a los Pescadores, en avenida De los Trabajadores y 12 de octubre, mostrando distintas pancartas visibilizando el dolor de la familia portuense. La más impactante denunciaba que desde el 2000, hubo 41 hundimientos de buques pesqueros que se cobraron la vida de 86 marineros.

“Buscamos mostrar los carteles y mostrar que lamentablemente hay muchísimos barcos que salen a la mar como el Repunte, que no sabemos cómo pasó las inspecciones y obtener el permiso de pesca, en las malas condiciones que estaba el casco”, afirmó en diálogo con 0223, Gabriela Sánchez, hermana del capitán del barco, que aún se encuentra entre los 7 desaparecidos.

Además de Mar del Plata, la marcha se realizó también en las ciudades de Buenos Aires, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, San Antonio Oeste y Rawson, donde existe una gran comunidad de trabajadores portuenses.

“Hay una mayor concientización de la gente. Por ejemplo en Rawson movilizaron marineros, no sólo familiares. Así que eso fue muy importante para nosotros. Queremos que esto continúe. Ahora en cada marcha se nos acerca gente que ha tenido problemas de este tipo así como en nuestro Facebook se comunican haciendo denuncias de arreglos que se hacen para poner a un barco en el mar. Hoy una mujer que perdió a su esposo hace 6 años, luego que este cayera de la cubierta del buque “Mar del Chubut,” todavía no pudo cobrar ninguna pensión porque todavía no tiene el certificado de defunción del muerto. La gente sigue aceptando el trabajo porque hace falta la plata y piensa que no le va a pasar. Y lamentablemente nadie puede estar seguro de eso”, se lamentó Sánchez.