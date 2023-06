Repunte: a 6 años y a la espera de un juicio, definen 7 imputaciones por "homicidio culposo agravado"

Siete imputados, un pedido de nulidad y un juicio que todavía se ve lejos. Ese punteo resume el estado actual de situación en la que se encuentra, después de seis años, la causa judicial por el hundimiento del Repunte, una de las tragedias marítimas más resonantes que sufrió Mar del Plata con un saldo de dos sobrevivientes, tres fallecidos y siete tripulantes desaparecidos.

Si bien había despertado fuerte expectativa el informe sobre el naufragio que presentó en mayo de 2022 la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), en el último año no se han acusado mayores movimientos en el expediente que se tramita en los tribunales federales de Rawson y que tiene a su cargo el juez Gustavo Lleral. De hecho, la repercusión de ese informe es lo que frena, de alguna forma, el surgimiento de otras novedades.

La causa sigue en instrucción y no logró llegar a la etapa de procesamientos porque las defensas de los imputados presentaron un pedido de nulidad contra la investigación que elaboró la JST, que está pendiente de resolución desde hace más de 40 días en la Cámara de Comodoro Rivadavia, además de exigir una ampliación de las pericias, según pudo confirmar 0223 de fuentes judiciales consultadas.

En esta instancia, hay siete acusados. Entre ellos, se encuentran los prefectos Luis Emilio Peyrot, el piloto del helicóptero durante el operativo SAR, Humberto Haunau, que fue quien firmó el cálculo del manual de estabilidad cuando se modificó el buque marplatense, y Antonio Amat, encargado en la ciudad de la Base Naval. También figura Osvaldo Unzue, el ingeniero que realizó el cálculo de estabilidad para la empresa, y los armadores Marcela y Luis Caputo.

La cara de cada una de las víctimas.

El séptimo imputado que figura en la causa es José Alberto Martí Garro, oficial de la Armada Argentina que llegó a estar indagado en el hundimiento del submarino ARA San Juan y que terminó sobreseído en febrero de 2020. En el caso del Repunte, se lo involucra por estar como titular del operativo SAR en la fecha del naufragio pero el capitán ya presentó un escrito donde rechaza la imputación, alegando que él no se encontraba a cargo porque estaba de licencia. El resto de los actores involucrados prefirió no declarar.

"Nunca se había llegado a tanto"

A pesar de las demoras y que se ve como lejana la posibilidad de elevar a juicio la causa en el transcurso de este año, en la querella que representa a las viudas de los tripulantes hay satisfacción por algunos de los avances logrados hasta la fecha. “Nosotras estamos muy confiadas porque nunca la causa del hundimiento de un pesquero llegó a tanto”, reconoció a este medio Valeria Carreras, abogada que trabaja junto a Lorena Arias, quien a su vez es hija del maquinista desaparecido del Repunte, Horacio Airala.

“La querella siempre representa al eslabón más débil, y estamos conformes porque, a pesar del tiempo y la lentitud que tiene la Justicia, estamos siendo escuchadas y recibimos apoyo de la fiscalía de Comodoro. No hemos bajado los brazos. Estamos convencidas en que se puede sentar un precedente judicial con el caso pero, sobre todo, queremos explicar que acá hubo responsables para que sucediera este hundimiento”, apuntó la letrada.

La imputación que se define contra los acusados.

Además, Carreras resaltó la decisión del juez Lleral de definir una imputación, en esta instancia del proceso, por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público”. El encuadre legal que se le adjudica a los hechos es inédito para un siniestro de estas características.

La abogada minimizó, a su vez, el pedido de nulidad presentado por las defensas respecto del informe de la Junta de Seguridad del Transporte y aseguró que tendrá un destino de “rechazo” por parte de los camaristas de Comodoro Rivadavia. “El planteo que hace la otra parte es que las imputaciones se hacen en base a este informe pero la realidad es que los elementos de prueba son múltiples. El informe no es vinculante, es ilustrativo, y es un elemento más de la totalidad que ya hay”, consideró.

A qué conclusiones llegó el informe de la JST

A partir del expediente que demandó más de 5280 horas de trabajo y la participación de 10 investigadores y 2 asesores técnicos, se constataron diferentes irregularidades que se desprenden como causales del naufragio. Se detectó, por ejemplo, que el manual de estabilidad de El Repunte no contemplaba las condiciones de carga de la operatoria del langostino.

A su vez, se encontraron incongruencias entre los datos consignados en el manual de estabilidad, la documentación técnica y la situación real operativa del pesquero con relación a los valores del ángulo de inundación, el lastre permanente, la superficie de exposición al viento, el factor de amortiguamiento, la capacidad total de combustible, los pesos de captura, el hielo en bodega y la relación entre la energía escorante y adrizante para el criterio meteorológico.

"A los trabajadores la Justicia le pone muchas piedras en el camino"

Gabriela Sánchez, la hermana del capitán del Repunte y una de las principales voces a la hora de hacer oír el reclamo de Justicia, fue crítica con los tiempos que demora la elevación a juicio. "Es una vergüenza. La causa ya debería pasar a una instancia superior. Es terrible que hayan pasado seis años para seguir esperando. Lamentablemente, la Justicia, para los poderosos, trabaja muy rápido y bien pero para nosotros, para los trabajadores y los familiares, pone muchísimas piedras en el camino", repudió, al ser consultadas por 0223.

La referente del colectivo #NingúnHundimientoMás reveló que hace muy pocos meses el Estado terminó de entregar a las viudas el último certificado de presunción de fallecimiento de cada uno de los marineros. "Tardaron 5 años y 8 meses en entregar todos los certificados. El último me llegó a mí, que es el de mi hermano. Claramente es inconcebible pero acá por lo menos lo pudimos resolver porque sabemos que hay otros casos que ni siquiera eso", comparó, y agregó: "Ahora estamos tramitando las pensiones, y es otro problema porque para la pensión vos tenés hasta dos años para presentar el certificado. Hubo algunos casos donde no nos querían tomar nada increíblemente. Como si las viudas se hubieran olvidado de presentarlos y, obviamente, era porque no lo tenían".

Sánchez, por otra parte, mostró preocupación por la decisión de archivar la causa por el trágico hundimiento del San Antonino, ocurrido el 1 de septiembre de 2015, que resolvió a principios de mes el juez federal Santiago Inchausti. "En este caso la archivan porque supuestamente no tienen para investigar y, sin embargo, hay pericias que no se hicieron y hay un montón de falencias. Por un lado, realmente eso te da miedo de que vuelva a pasar lo mismo pero por otro también te da fuerza. Así que nosotras seguimos con mucha lucha, pero seguimos adelante", concluyó.

El hundimiento del Repunte, ocurrido el 17 de junio de 2017 en medio de una tormenta, dejó un saldo de 2 sobrevivientes, 3 fallecidos y 7 personas desaparecidas. Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó a 36 millas náuticas del norte de Rawson fueron: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).