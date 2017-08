Vivir con barro en los pies, una nueva protesta frente al despacho de Arroyo

Vecinos de más de 30 barrios de la zona sur de Mar del Plata volvieron a protestar frente al despacho del intendente Carlos Arroyo. Esta vez no arrojaron barro, como hicieron semanas atrás. Eligieron una intervención artística para mostrar lo que es vivir con barro en los pies: Huellas de la ciudadanía invisible.

"Esta intervención que hacemos es para mostrar la invisibilidad que tiene nuestra zona. Es fruto del abandono que tenemos de hace dos años en la zona, los vecinos no pueden transitar ni hacer sus actividades. Tienen que vivir así: tienen las zapatillas rotas, embarradas. Y en otros lugares donde hay más necesidades, los chicos que tienen que ir a comedores infantiles, no pueden llegar porque hace más de dos meses que no llega el colectivo", dijo a 0223 Daniel Machado, referente de Jardín de Peralta Ramos.

Los vecinalistas colocaron sus zapatillas embarradas en un camino hacia la puerta del despacho del jefe comunal. Explicaron que buscan la manera de llevar su reclamo, de manera pacífica, hasta las máximas autoridades.

"Venimos advirtiendo que el estado de vulnerabilidad que viven a diario nuestros vecinos es insoportable. Estamos tratando de contener que ese brote de violencia no se sume a las calles y terminemos peleándonos vecinos contra vecinos, como ocurrió en Jorge Newbery", indicó Machado.

El fomentista también indicó que tienen grandes dificultades con el transporte público, debido al pésimo estado de las calles. "Más del 50% del servicio está cortado por el estado de las calles. Hay lugares como Serena o San Patricio que hace dos meses que no entra el colectivo. En Nuevo Golf se cortó directamente una línea y la otra, cuando llueve, se corta, que es cuando más lo necesita el vecino", detalló.

En relación a las obras anunciadas recientemente por el municipio por 80 millones de pesos para distintos barrios, el referente de Jardín de Peralta Ramos señaló que "ya es la tercera vez que se anuncian" y remarcó que los barrios que realizaron la protesta este miércoles al mediodía no están contemplados.

"Lo más cerca es una obra en Mario Bravo, pero son 50 metros para ampliarla, no es solución para nada", disparó y concluyó: "Desde Mario Bravo hacia el sur, somos unos 30 barrios desamparados. Somos invisibles para el Estado, aunque pagamos nuestros impuestos como cualquiera".