Denuncian fumigaciones sin control en Felix U. Camet: vecinos temen contraer cáncer

Preocupados ante la numerosa cantidad de casos por forúnculos, afecciones en la piel y abortos espontáneos, presuntamente producto de la fumigación en los campos que rodean al barrio, vecinos del barrio Félix U. Camet decidieron realizar este martes una presentación al Municipio y este sábado planean realizar una concentración a la vera de la ruta 11 para visibilizar su reclamo, que subrayan, no es menor: temen enfermarse de cáncer.

“No pedimos que nos arreglen las calles. Eso desgraciadamente pasó a segundo plano. Acá es algo peor: esto produce cáncer y si nadie hace nada, acá a 5 años vamos a enfermarnos de cáncer”, sostuvo Vanina, vecina de Félix U. Camet, en diálogo con 0223.

La mujer contó que “los campos que rodean al barrio siempre se han fumigado pero antes era de manera esporádica. Pero desde mediados del 2016 esta actividad se intensificó y pasan fumigando con 'mosquitos' a las 5 de la mañana o las 10 de la noche. Y lo hacen a 50 o 100 metros de las casas. Acá hay además una escuela primaria, otra secundaria y un jardín de infantes”, añadió.

Por otra parte, los vecinos reclamaron la intervención del Municipio y es por eso que este martes harán una presentación formal con un petitorio firmado por 200 vecinos, para denunciar a que se cumpla la ordenanza que reglamenta la fumigación en áreas urbanas.

“Hemos hecho la denuncia a la policía ambiental pero por falta de capacidad o porque no quieren, terminan no haciendo nada. Tenemos un problema grave. Y no vamos a negociar con nuestras vidas”, reclamó Vanina.

Este jueves a las 13 los vecinos –como hace dos meses- realizarán una reunión en el centro de salud donde junto a profesionales de salud, brindarán un informe de cuáles son las afecciones que padecen decenas de hombres y mujeres del barrio. Y el sábado desde las 11 y hasta las 14, se concentrarán a metros del ingreso a su barrio, en la ruta 11 kilómetro 505, donde realizarán reducción de calzada para informar a los automovilistas de su reclamo.

“Si fuera por las calles, que son un desastre, nos ponemos unas botas y listo. Pero acá es algo muy grave. No van a negociar con nuestras vidas”, concluyó Vanina.