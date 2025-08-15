Piden desalojar en 10 días una tradicional calesita de Mar del Plata: "Es una medida cruel e inhumana"

El área de juegos se encuentra en el Parque de los Deportes.

La concesión por 30 años del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Campo de Deportes Teodoro Bronzini, en favor de la firma Minella Stadium, implicará cambios en el paisaje y edificaciones que se emplazan en el lugar.

Entre ellos, la tradicional calesita ubicada históricamente en la esquina de Juan B Justo 3330, casi Lisandro de la Torre, será desplazada ya que no forma parte de los nuevos planes.

De acuerdo a las obras establecidas, en el área se construirán sitios para gaming y espacios de juegos, un área de “retail” y terrazas, concentración de tiendas, establecimientos comerciales y centro de compras de variados rubros, que también contará con gastronomía.

“El Parque de los Deportes, en una primera instancia, será cerrado con un cercado completo en todo su perímetro. Por fuera de ese perímetro se desarrollará una ciclovía. Se instalará un equipamiento de luminarias con amplia distribución como así también un sistema de seguridad de posiciones físicas y Circuito Cerrado de Televisión vinculados al COM”, adelantaron en el detalle de obras.

Las obras de Minella Stadium incluyen sitios de esparcimiento en el lugar.

Si bien todo está delimitado en los pliegos, Jorge Alberto Faienza (propietario de la calesita) se enteró en muy poco tiempo del desalojo de su emprendimiento.

"El jueves 14 de agosto nos pusieron al derecho con una citación de Inspección General y nos dieron un plazo de diez días para retirar la Calesita Cultural del Parque. Llevamos más de 20 años en el lugar y esto es un duro golpe", reflexionó el hombre, que calificó la medida como "desalmada, inhumana y cruel".

"Los chicos tienen derecho a disfrutar de este espacio y nos dan la noticia a pocas horas del Día del Niño", lamentó Faienza.

A su vez, convocó a los vecinos a sumarse al reclamo para no perder este espacio de entretenimiento y adelantó que el próximo domingo realizarán una junta de firmas en el lugar.

Desde el área de Inspección General le extendieron una nota en la que aseguran que "no cuenta con ningún permiso vigente que habilite dicha ocupación del espacio público ni documentación que acredite el estado material de la misma".