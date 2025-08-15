Feroz incendio en la Cárcel de Batán: "Quedó prácticamente inutilizable el lugar"

Ocurrió durante la tarde de este viernes.

Un incendio se desató este viernes en el sector de Sanidad de la Unidad Penal 15 de Batán, el pabellón más reciente del complejo carcelario, inaugurado hace alrededor de dos años.

Si bien se desconocen por el momento los motivos que generaron el foco ígneo, el Centro Asistencia Sanitaria (CAS) fue alcanzado por las llamas que destruyeron todo a su paso.

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario, el personal logró evacuar a tiempo y no se registraron heridos. Sin embargo, el fuego provocó importantes daños materiales y dejó las instalaciones prácticamente inutilizables.

Fuentes cercanas al complejo penitenciario, le aseguraron a 0223: "Parece que el lugar no sirve más. Quedó prácticamente inutilizado".