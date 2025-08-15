SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Incendio

Feroz incendio en la Cárcel de Batán: "Quedó prácticamente inutilizable el lugar"

La zona afectada es uno de los sectores destinados a sanidad en la Unidad Penal 15 del complejo penitenciario.

Ocurrió durante la tarde de este viernes.

15 de Agosto de 2025 16:53

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un incendio se desató este viernes en el sector de Sanidad de la Unidad Penal 15 de Batán, el pabellón más reciente del complejo carcelario, inaugurado hace alrededor de dos años.

Si bien se desconocen por el momento los motivos que generaron el foco ígneo, el Centro Asistencia Sanitaria (CAS) fue alcanzado por las llamas que destruyeron todo a su paso.

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario, el personal logró evacuar a tiempo y no se registraron heridos. Sin embargo, el fuego provocó importantes daños materiales y dejó las instalaciones prácticamente inutilizables.

Fuentes cercanas al complejo penitenciario, le aseguraron a 0223: "Parece que el lugar no sirve más. Quedó prácticamente inutilizado".

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar