Cheppi: “Las facturas de luz señalan un monto adeudado que es mera especulación”

El diputado provincial marplatense Juan Manuel Cheppi presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, a través de Oceba, inste a la empresa de energía eléctrica Edea SA. a brindar información sobre el estado actual del Cuadro Tarifario y a aclarar de qué se trata el “monto adeudado” que advierten las últimas facturas recibidas en Mar del Plata.

El legislador aseguró que “se está alarmando a los usuarios con una deuda que actualmente no existe porque la Justicia aún no ha resuelto la cuestión de fondo sobre los recursos de amparo”.

El pedido se basa en una leyenda que aparece en las últimas boletas de luz recibidas en la ciudad, que señala "Factura sujeta a reajuste por estar alcanzada por medida judicial dictada en exp. 40486, Juzg. Cont Adm N°1 de La Plata”, y que a continuación especifica una cifra como “Monto Adeudado”.

En ese sentido, el diputado calificó de “irresponsable” el accionar del organismo y criticó en el mismo sentido al Gobierno “que debería preocuparse por llevar tranquilidad a los vecinos, sobre todo en momentos como este de profundas dificultades económicas, y en cambio permite a las prestadoras de servicios especular con aumentos que se están discutiendo en la Justicia”.

Asimismo, explicó que muchos vecinos se acercaron a las oficinas de Edea solicitando información sobre cómo abonar esa deuda y la única respuesta ofrecida fue que la empresa aún no puede cobrarlo. “Lo que no explican es que no pueden cobrarlo porque la deuda no existe, ¿cómo pueden establecer un monto adeudado y comunicarlo si todavía no hay un fallo judicial?”, expresó.

“Por encima de los tarifazos en los servicios de agua, gas y tasas municipales, y el estar haciendo malabares para llegar a fin de mes, ahora a los marplatenses la boleta de luz les dice que tienen una deuda y nadie les explica nada” manifestó Cheppi y agregó: “¿Nadie piensa en la angustia que les generan a los vecinos estos números que se tiran al aire? Me cuesta creer que en el gobierno provincial nadie tenga la sensibilidad suficiente para decidir cuidar un poco a los ciudadanos que la están pasando tan mal”.