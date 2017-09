Arroyo y las lluvias: "Ya no damos abasto"

Durante un acto en conmemoración al Día del Maestro, el intendente Carlos Arroyo brindó nuevamente una serie de explicaciones sobre el pésimo estado de las calles en varios barrios de Mar del Plata, afectadas por la cantidad de agua “recórd” caída durante este 2017. Y en esa cuestión, informó que este martes viajará a La Plata para pedir por maquinaria pesada, piedra y recursos económicos a la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Tenemos una preocupación grande por el estado general de las calles y esto se ha profundizado por el tema de las lluvias. En los últimos años ha llovido un promedio de 921 milímetros y ya llevamos 1108 milímetros caídos a la fecha. Y nos quedan tres meses por delante”, argumentó el intendente.

En relación al pedido que gestionará en la capital de la provincia, Arroyo adelantó que solicitarán “maquinaria pesada, más recursos económicos y posiblemente más piedra”, ya que el Emvial “a estado hasta en 17 frentes de trabajo al mismo tiempo pero no damos abasto”, remarcó.

“La tierra no puede absorber más líquido. Y esta situación está agravada porque se está trabajando en la colocación de agua corriente, cloacas y no hubo tiempo de afirmarla”, añadió el jefe comunal que inmediatamente señaló en base a estadísticas que de los 7 días de la semana “sólo 3 días se pueden trabajar en las calles. Con más de 9.000 calles de tierra, el panorama no es nada agradable”, reforzó.

Por otra parte el Intendente habló de algunas tareas que se realizaron sobre el curso del arroyo Las Chacras y las compuertas de la Laguna de los Padres, “que la hice abrir para empezar a desagotar el agua porque sino tenía miedo dado que la esclusa de contención no es de mi agrado”, evaluó.