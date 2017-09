Personal de limpieza de la Municipalidad de paro: les adeudan los sueldos del mes pasado

Este martes por la mañana, todo el personal de limpieza de la Municipalidad decidió realizar un paro por tiempo indeterminado hasta que se les paguen los sueldos del mes de agosto que les adeudan. Son alrededor de 140 personas las que se encuentran en la misma situación.

"Vamos a quedarnos acá hasta que se haga el primer depósito", sentenció a 0223 Ricardo Otero, delegado regional de Sindicato de Obreros de Maestranza, desde el hall de la municipalidad. El plazo legal de pago era el jueves pasado. "El viernes nos dijeron que no había sistema, pero el lunes no pasó nada, entonces resolvimos hacer un paro hasta que estén los haberes", indicó.

El servicio de limpieza municipal se encuentra terciarizado desde hace mucho tiempo. "Históricamente no hemos tenido problemas, pero con esta empresa hemos tenido que mandar carta documento tanto a ellos como a la Municipalidad para que paguen los aportes en tiempo y forma", explicó Otero y agregó: "El empresario es un desprolijo, la gente no tiene obra social y a veces no puede cobrar las asignaciones sociales".

Según explicó el referente sindical, este martes por la mañana el intendente firmó el documento que habilita al municipio a pagarle a la empresa contratada -Fumigación y limpieza SA-, sin embargo concluyó: "Mi objetivo es que el municipio tenga en cuenta esto para que en la próxima licitación busque una empresa más rentable".