Asaltaron otro centro cultural: “Es llamativo”

Un nuevo centro cultural de Mar del Plata fue víctima de un asalto en las últimas horas y si bien sus referentes no tienen elementos para vincular este hecho con los que sufrió El Séptimo Fuego, señalaron que la situación “es llamativa”.

“No queremos vincularlo, pero es llamativo”, dijo a 0223 Mónica Pari, referente del Club del Teatro, ubicado en Rivadavia 3422, quien confirmó que no tuvieron contacto con ningún funcionario de la Secretaría de Cultura Municipal.

En ese lugar, funciona el centro Teodoro Bronzini del Socialismo Marplatense. Los delincuentes saltaron una reja y luego forzaron una puerta. Una vez allí, podrían haber saqueado otros lugares (por ejemplo, los instrumentos de la orquesta infanto juvenil). Sin embargo, fueron derecho al Club del Teatro de donde se llevaron un monitor, una CPU, una notebook, un parlante para los ensayos y dinero en efectivo.

“Yo al principio no lo había relacionado, pero mucha gente me llamó y me planteó que era muy extraño que solo hayan robado el Club del Teatro. Yo estoy participando en la asamblea de defensa de la Cultura, por eso no queremos dejar de decirlo”, dijo Pari.

La teatrista confirmó que desde el municipio no se comunicó ningún funcionario, ni para solidarizarse ni para garantizar la seguridad del lugar y si bien admitió que no esperaban sostuvo que es “el símbolo concreto de lo que es el vaciamiento de la cultura en Mar del Plata”.