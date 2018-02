Rojas: “Yo construyo, acepto las críticas y respondo con trabajo”

En el marco de la entrega de los tradicionales premios Vilches, galardones otorgados este viernes por la mañana en el predio de Villa Victoria, la secretaria de Cultura del municipio, Silvana Rojas, habló con 0223 sobre las recientes críticas recibidas en la entrega de los premios Estrella de Mar y realizó un breve balance de la temporada en el rubro de los espectáculos.

“Vivimos otra entrega maravillosa, para mí es un honor recibir a elencos que transmitan cosas tan importantes, que reivindican valores, con un trabajo memorable de todos los artistas, incluso de los jóvenes, algo que es clave. Hubo además de premios, menciones a dos obras marplatenses con valores importantísimos, como lo son Boulevard Sur y El Legado”, mencionó Rojas sobre la entrega de las citadas distinciones.

Al respecto de los premios Vilches, Rojas entendió que su “esencia es la de transmitir valores y cuando hablamos de valores hablamos de virtudes de la sociedad. Del amor para abajo tienen que adivinarse cosas positivas y buenas. En dialogar, en consensuar, en ponerse de acuerdo para construir una sociedad mejor”, expresó.

Consultada por las críticas que recibió su gestión esta semana durante la realización de una nueva edición de los Estrellas de Mar, Rojas respondió: “Está bien, es la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente, y si es arriba del escenario también, para eso son actores. Yo construyo, voy a seguir trabajando y respondo con trabajo. Las críticas es depende de quién las diga y la intención que tienen, si políticamente pensas de otro manera, seguramente que... no importa, está bien. Acepto las críticas y respondo a las críticas con trabajo”, sentenció.

Sobre la transmisión de los premios, que tuvo lugar 48 horas después de acontecidos, la funcionario de Arroyo se limitó a reconocer: “Eso no depende de mí. Estoy en el ámbito de la cultura, lo de los medios, no sé, no tengo idea”, explicó.

Por último, Rojas realizó un balance del actual verano y adelantó algunas ideas para lo que será el invierno: “Tenemos dos Mar del Plata bien marcadas, una invadida por turistas, con mucho espectáculo marplatense en nuestros espacios culturales, te diría en el orden del 90%, con la Torre Tanque, la plaza del Agua, todos los museos, acá en la Villa Victoria con espectáculos todas las noches, con mucha música, con eventos en Villa Mitre. Llenamos las expectativas de la gente, con eventos gratis y otros a muy bajo valor también. Y además con la oferta de elencos de mucho nivel, como es el caso de La Panadera en el teatro Colón”, detalló.