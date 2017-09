Círculo recibió un duro cachetazo en 25 de Mayo

Resto de la fecha - Domingo

11hs. Kimberley vs. El Porvenir (SC)

15hs. Norberto De La Riestra vs. Independiente (SC)

15.30 El Leon (GM) vs. Racing (B)

15.30 Independiente (T) vs. Ferro (LF)

Posiciones

Independiente (Tandil)...13 puntos

Círculo Deportivo...13

Independiente (San Cayetano)...12

Kimberley...10

Racing (Balcarce)...10

El Porvenir (San Clemente)...10

Argentinos (25 de Mayo)...10

Norberto De La Riestra...7

Ferro de Las Flores...6

El León (General Madariaga)...6