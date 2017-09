Artistas le mandan carta documento a Rojas para que ponga en marcha la Comedia Municipal

Los problemas en la Secretaría de Cultura de la comuna están lejos de finalizar. A los masivos y continuos cuestionamientos públicos contra la titular del área, Silvana Rojas, reproducidos desde el año pasado, ahora la Asociación Argentina de Actores le sumó un documento que puede ser válido en caso de un futuro litigio judicial: a través de su asesor legal le envió una carta documento a la funcionaria por el restablecimiento efectivo de la Comedia Municipal.

“Como ya se sabe, hace mucho tiempo que venimos detrás de esto, fundamentalmente desde hará unos cuatro meses, que fuimos citados a reuniones con Rojas y todas han sido absolutamente estériles” explicó en primera instancia, en diálogo con 0223, Félix Bello, delegado de cultura de la Asociación Argentina de Actores en Mar del Plata.

“En el último encuentro, hace un mes, Rojas nos dijo que la partida estaba, pero que el dinero no se hallaba disponible, que no disponía ella de la plata. Y además, le sumó nuevos inconvenientes, relacionados a que el teatro Colón no iba a poder ser utilizado para la comedia”, describió Bello.

La situación para los protagonistas y damnificados por la gestión municipal tiene un calificación clara: “Esto es una vergüenza, acá hay una ordenanza municipal que se está incumpliendo, la situación que se vive colma todo lo que se puede colmar”, sentenció el dirigente.

A través de Gustavo Fraga, asesor legal, la AAA envió la carta documento en la previa de su presentación el próximo viernes por la mañana en la reunión que tendrá la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante. “Toda la paciencia posible la hemos tenido: ya basta. No nos dejaron opción”, expresó Bello.

“Ya tendrían que haberse realizado por lo menos cuatro comedias municipales. Esto es anómalo. Además de que este gobierno ha terminado de pagar a la segunda comedia casi un año después y en tres cuotas, nosotros fuimos siempre los que nos comunicamos con la secretaría para ver cómo se podía seguir. Nunca hubo un llamado desde Rojas. No hay interés político ni cultural, está todo funcionando muy mal”, concluyó el referente de la comedia.